Marloie peut remercier Gwenaël Jaa

Si Marloie est rentré à la maison avec les trois points, c’est donc essentiellement grâce à Gwenaël Jaa, pourtant endeuillé par le décès de sa grand-mère la veille.. Au premier acte, le portier se détend pour dévier un centre-tir vicieux de Mosquera. Après le repos, l’ancien gardien de Rochefort écarte une lourde frappe de Nélisse avant de partir du bon côté pour détourner le penalty de Thomas Lefort à 0-0. Et dans les dernières secondes du match, le gardien marlovanais sort encore de sa boîte pour détourner une reprise à bout portant. Frustrant pour une équipe de Libramont qui s’est montrée la plus dangereuse tout au long du match. La preuve avec les corners obtenus ; onze pour Libramont, deux pour Marloie. Bien organisés, les Libramontois n’ont jamais laissé l’occasion aux médians marlovanais de s’exprimer et de lancer leurs flèches. Probablement aidés par la blessure rapide de Dehon, après une faute assez rugueuse de Nélisse, les hommes de Samuel Bodet ont démontré une vraie évolution dans leur comportement. Incapables d’être réguliers pendant nonante minutes lors des précédentes sorties, les Ardennais ont cette fois su éviter les moments de flottement. Et sans ce penalty tombé un peu chanceusement, on voit mal comment Marloie aurait pu émerger dans cette partie. "Déjà à Sprimont, nous avions vu un net changement par rapport à la consistance sur les nonante minutes. Ce samedi, je n’ai absolument rien à reprocher à mes joueurs, je suis fier d’eux, avouait Samuel Bodet . Je leur avais dit de ne pas s’occuper du classement. La priorité était de montrer que nous étions toujours là malgré le bilan comptable. Nous avons montré qu’il faudrait compter sur Libramont. Mais c’est difficile. Les gars ont effectué des efforts, ils ont travaillé, ils ont appliqué les consignes, ils ont montré de l’intensité, ils ont plus joué au football que l’adversaire. A aucun moment, nous n’avons senti que Marloie était plus fort. C’est Jaa qui gagne le match."

LIBRAMONT: Delmé, Grandjean, Robinet (86, Giboux), Grégoire, Bunout, Mosquera, Nélisse (59’, Nkokolo), Mezouari, T. Lefort, Roset (70’, Bigonville), Baudot.

MARLOIE: Jaa, Paquay (65’, Martinet), Devresse, Talmas (65’, Hanneuse), Gaziaux, Letêcheur, Dehon (49’, Delvaux), Mohimont, Mayanga, Jacquemart, Dessart (82’, Hébette).

Arbitre: Q. Richard

Buts: Mohimont (74’, 0-1).

Cartes jaunes: Nélisse, Grégoire, Bodet, Letêcheur, Jacquemart, Paquay, Dessart, Hanneuse, Talmas.

Assistance: 150 Note du match: 6

34’, Devresse s’écroule après un accrochage de Grégoire. Penalty. Dehon envoie sur la barre

62’, faute sur Baudot à l’entrée de la surface. Lefort frappe sur la droite de Jaa qui plonge du bon côté et détourne.

74’, à la retourne, Mayanga frappe sur le bras de Grandjean. Penalty. Mohimont transforme en frappant plein centre (0-1).