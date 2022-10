Le retour tonitruant de Belvaux

Échanges interminables qui font le désespoir de ses adversaires

"J’ai débuté le tennis à l’âge de 8 ans à Halanzy, indique William Belvaux. À 18 ans, lorsque j’ai débuté mes études supérieures, j’ai rangé ma raquette et je n’ai plus touché une balle pendant cinq ans. Une fois mon diplôme d’ingénieur de gestion en poche, Arnaud Georges, un des collègues de mon nouveau boulot m’a proposé de m’y remettre. Je dois avouer que j’y ai énormément repris goût dès le tournoi de Waltzing au mois de mai. C’est un sport où les gens sont sportivement à 200% quand ils sont sur le terrain, puis à 200% de convivialité sur les terrasses et dans les club-houses."

Avec son frère et mentor Mathieu (B + 2/6), il a repris le chemin de l’entraînement et a remporté les tournois du Lac à Messancy, de Garisart, Halanzy et Saint-Léger. Des super-résultats qui vont le faire monter de deux ou trois catégories lors de la saison 2023. "Je ne m’attendais pas à réaliser une telle saison et encore moins de me retrouver au critérium national dont je n’avais même pas connaissance en début de saison, poursuit le Gaumais d’Aix-sur-Cloie. Je me suis déplacé à Waterloo en me demandant à quelle sauce j’allais être mangé. En plus, j’étais persuadé qu’il n’y aurait pas la même convivialité que dans le Sud-Luxembourg. Je me suis doublement trompé, c’était super."

Reste maintenant à celui qui se définit lui-même comme une "remballette" aux jambes increvables, doté d’une régularité dans des échanges interminables qui font le désespoir de ses adversaires, de travailler pour être à la hauteur de son nouveau classement dès le début de la saison prochaine.