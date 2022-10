Pas plus que ça. Les derbies contre Freylange, ce sont toujours des matches gais à jouer, avec plus de tension, plus de duels. On veut montrer que le FC Arlon est le club n° 1 sur Arlon. Ils se disent certainement la même chose à Freylange

Votre coach Guy François est clair: interdiction de perdre. Et il faut gagner.

On n’a pas le choix. Même avec un match nul, on serait à 2/15 et sans doute dans les derniers au classement dimanche soir. Je n’aurais jamais cru cela après les deux premiers matches.

Vous restez tout de même sur un bon match à Gouvy, non ?

Oui. Pour moi, on a reproduit nos matchs contre Ethe et Longlier. On a clairement dominé dans le jeu. Je n’ai eu qu’un arrêt à effectuer. Malheureusement, on prend quand même deux buts.

Il vous manque la finition depuis un mois: 3 buts marqués en 4 matches, c’est peu.

C’est très peu. Depuis quelques semaines, aux entraînements, on travaille beaucoup les remises, les frappes, la finition. Mais à Gouvy, ce ne sont pas des ratés de notre part. C’est le gardien qui a très bien fait son travail. Bravo à lui.

Et il y a aussi trop d’erreurs défensives, qui se paient cash.

Oui. Souvent, à la base des buts qu’on encaisse, il y a une erreur individuelle. Mais on a tous un rôle à jouer, moi y compris. Quand je vois tous les joueurs individuellement, je les trouve tous très bons. Ils ont tous le niveau pour être titulaire en P1. C’est surtout à nous d’être plus concentrés, durant tout le match. On a souvent des petits moments d’absence et l’adversaire en profite, alors que nous, on ne sait pas en profiter quand les autres en ont.

Après deux clean-sheets pour entamer le championnat, vous venez de prendre 9 buts en 4 matches. Ça ne doit pas vous faire rire ?

Ah non. Ça donne plutôt un coup au moral. Avec une équipe comme Arlon, qui domine souvent dans le jeu, je ne dois pas souvent intervenir. Mais je prends des buts et c’est râlant. Il faut être tout le temps présent à 100%. À Gouvy, par exemple, j’ai eu l’impression de ne servir à rien. On dominait. C’est frustrant. Mais c’est le football.

Vous avez un objectif personnel cette saison ?

En début de saison, j’espérais encaisser moins de 25 buts sur l’année, pour avoir une moyenne un peu inférieure à un but par match. C’était très bien parti, mais maintenant, je me dis que ça va être dur. Enfin, on ne sait jamais.

Freylange, c’est une armada offensive. Votre avis ?

Oui, clairement. Avec Ndiaye, Warlomont, Léoni, Paquet, Huberty… ça joue. Ndiaye et Paquet, je ne les connais que de nom. Ils devraient jouer à un niveau supérieur à la P1. Léoni, je le trouve très fort. Warlomont aussi. C’est vraiment une très belle équipe. Je sais que j’aurai plus de travail que d’habitude. Je m’y prépare. Mais nous aussi, on a des noms. Et on sait jouer. Footballistiquement, je trouve qu’on est au-dessus de tout le monde, jusqu’à présent. Ça va être un beau match de foot.

Dans les buts, il pourrait y avoir Julien Jacquet, votre ancien équipier à Arlon. Vous avez gardé le contact ?

On s’entend très bien. On se parle toutes les semaines. On débriefe, on s’échange des infos. Je suis content pour lui qu’il ait joué le week-end dernier et qu’il ait enfin pris la place de n° 1 à Freylange. J’espère qu’il va continuer. Il le mérite. Je trouve que c’est un gardien sous-coté.

Cette semaine, vous avez échangé des infos ?

Non, pas cette semaine (rires). On s’est dit, pour rigoler, pour les stats, que ce serait bien que ce soit 0-0, comme ça, aucun de nous n’encaisse. Mais je préfère évidemment gagner, même 3-2, quitte à prendre deux buts. Le principal, pour nous, c’est le résultat, c’est de gagner, même si on est dominé tout le match.

Freylange vient de remporter sa première victoire. Une bonne chose pour vous ou pas vraiment ?

On savait bien qu’ils allaient finir par en gagner une. C’est une équipe qui va jouer le haut du tableau. Après un 4-0, ils sont en confiance. J’aurais mieux aimé qu’ils fassent une contre-performance contre Bastogne et qu’ils soient sous pression ce dimanche. De toute façon, nous, on ne doit pas réfléchir. Il faut tout donner et gagner. Je le redis, on est bon, on propose du très bon football. Il faut juste fermer derrière et marquer.