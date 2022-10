Le BCCA Neufchâteau peut-il prendre sa revanche face à Donza ?

Neufchâteau avait rencontré beaucoup de difficultés pour trouver l’anneau et avait péniblement dépassé la barre des 50 points. "Leur défense avait été très solide, note le coach. On n’arrivait pas à faire grand-chose. On avait perdu beaucoup de ballons."

Les Chestrolais seront certainement meilleurs qu’il y a un mois. Mais de là à renverser cette équipe ? "Chez nous, il y a toujours moyen, insiste Marc Hawley. Il va falloir un match 5 étoiles de notre part. On n’a rien à perdre. Et on a appris. Il faudra être physique dès le début, ne pas subir leur pression et leur jeu physique. On doit être capable de protéger le ballon et de développer notre jeu. Le rebond, ce sera un gros challenge. Aux postes 4 et 5, ils sont plus forts physiquement, mais on a l’avantage avec la vitesse. On doit aussi en profiter pour progresser."