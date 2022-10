Frauenkron doit encore plus attaquer l’anneau

Après une année délicate, Libramont semble revivre cette saison. Et les Ardennaises ne comptent pas faire de la figuration dans cette série. "Nous voulons terminer dans la première partie de tableau, confirme Jo-Ann Frauenkron. Et si nous pouvons jouer le haut de classement, c’est encore mieux, mais nous verrons bien comment les choses évoluent. Notre chance, cette saison, c’est d’avoir un noyau qui a beaucoup plus d’expérience. Quelques anciennes sont arrivées et cela fait du bien. Pour moi, le Libramont de cette saison est plus fort que celui de l’an dernier."

En parlant d’expérience, malgré ses 19 ans, Jo-Ann Frauenkron commence à en avoir une petite. "C’est quand même ma troisième année à ce niveau, confirme l’intéressée. Je vais encore parfois jouer avec la P1, mais je constate vraiment la différence de niveau. Je préfère évidemment jouer en R2."

Cette saison, Jo-Ann Frauenkron, tracassée par un souci au pouce en fin de saison dernière, semble plus confiante et moins timide en zone offensive. "Si je suis d’accord avec ce constat ? Parfaitement, admet la jeune fille. Maintenant, j’ose y aller de plus en plus. C’est une demande du coach, il souhaite qu’on attaque l’anneau. Je le fais davantage qu’avant, mais je sais que je dois encore plus l’attaquer. Haneffe ce samedi ? Je ne connais pas trop, mais cela semble être une grosse équipe. Haneffe a battu Alleur par plus de dix points. Maintenant, nous serons chez nous, cela doit jouer en notre faveur."