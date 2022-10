Effectivement, il y avait plus de maîtrise, de qualité technique au sein de cette belle équipe. Elle n’a pas imposé un rythme endiablé, mais elle a su garder le ballon en permanence.

Vous nourrissez néanmoins des regrets ?

Oui, bien sûr. Parce qu’en première période, hormis ce penalty, les Anderlechtois ont quand même dû se contenter le plus souvent de tirs à distance et on a pu réussir quelques sorties intéressantes. En revanche, je ne parviens pas à comprendre ces cinq minutes durant lesquelles nous avons concédé deux buts à la reprise. On a la chance de revenir à 2-1, on a même un gros temps fort dans la foulée, Souley (NDLR: Anne) manquant le 2-2 de peu, puis il y a cette perte de balle au milieu du terrain qui nous crucifie. On a une équipe d’adultes et on s’est montré trop tendre face à une formation bien plus jeune pourtant.

« Reconduire la même équipe, une mauvaise idée »

Une équipe qui figure toutefois parmi les meilleures de la série, non ?

Si l’on prend en compte les qualités pures, je ne la trouve pas nécessairement supérieure à Bruges, mais il y a plus de maîtrise, c’est évident. Toutefois, face à ces petits gabarits, on aurait dû profiter davantage de notre taille et cela n’a pas été le cas. Ils viennent inscrire les trois buts dans nos six mètres ou presque. On prend carrément des buts de U15 en fait. Le premier est inscrit comme à l’entraînement. Mais, cela dit, je prends l’entière responsabilité de cette défaite à mon compte.

Pourquoi ?

J’ai reconduit presque dans son intégralité l’équipe qui a partagé avec Bruges une semaine plus tôt (NDLR: seul Mabella a été remplacé, par Kagé) et je n’aurais sans doute pas dû. J’avais déjà fait pareil une fois cette saison et cela n’a pas fonctionné non plus (NDLR: défaite 1-2 face au Beerschot). Je crois que je ne le ferai plus.

Pourquoi cela s’est-il produit selon vous ? L’équipe, lorsqu’elle est ainsi reconduite, se trouve-t-elle un peu trop dans le confort ?

Je ne sais pas, je ne me l’explique pas. Je me dis que l’équipe va reproduire ce qu’elle a pu faire une semaine plus tôt et ce n’est pas le cas. Sur un plan plus général, je dirai même qu’on n’arrive pas à transférer en match ce qu’on produit à l’entraînement. En semaine, je vois de l’engagement, du beau jeu et cela donne confiance, mais ce n’est pas pareil le week-end. Les joueurs sont mécontents de leur prestation, tout le monde est mécontent, mais cela ne règle pas le problème. Il va falloir y arriver pourtant car il est temps d’empocher des victoires.