Tom Marthus (Chaumont), le futur Jérôme Hinck de la province ?

Tom Marthus sait cependant que cette année, l’adversité est plus coriace. "Mais je pense que nous avons le groupe pour y arriver, commente celui qui a débuté des études en géographie à Liège voici quelques semaines. Nous sommes capables d’engranger. La preuve, nous n’avons jamais été ridicules depuis l’entame de la saison. Nous avons su montrer de la combativité et du jeu, mais parfois, nous n’avons pas su allier les deux. Ce qu’il nous manque pour avoir plus de points ? Un brin de réalisme."

« Jamais été autant bousculé que lors de la première période à Oppagne »

En début de saison, Tom Marthus ne le cache, pas il a été surpris par l’impact physique mis par les adversaires. "Mais je remarque que nous avons bien progressé dans ce domaine. Désormais, nous sommes en mesure de rivaliser. Les duels, nous commençons à les gagner. Le premier match à Oppagne, en première mi-temps, je ne m’étais jamais fait rentrer dedans comme cela. Techniquement, nous sommes tous au niveau. Il fallait juste corriger cet aspect physique, nous avons bossé", dit Tom Marthus.

Au moment de dresser un premier bilan de son début de saison, Tom Marthus appose la mention passable, mais sans plus. "Je ne réalise pas de mauvaises prestations, mais je sais que je suis capable d’amener beaucoup plus, confie le médian offensif de Chaumont. À moi de montrer que je peux être meilleur. Je prends pas mal de coups, mais c’est à moi d’adapter mon jeu. En deuxième provinciale, tu pouvais dribbler deux ou trois joueurs avant d’être arrêté. En P1, dès que tu en passes un joueur, tu es directement mis au sol. C’est à moi d’être plus rapide."

Pour progresser, Tom Marthus peut compter sur la présence de Jérôme Hinck. Arrivé à Chaumont fin août, l’ancien médian de Givry n’a pas encore joué cette saison. "Mais rien que sa présence aux entraînements amène quelque chose, assure Tom Marthus . Il nous fait beaucoup de bien. On voit que c’est un gars expérimenté. Et avec les blessures de Lionel Déom et Thibaut Wauthelet, nous en manquions cruellement. Personnellement, pouvoir compter sur Jérôme, c’est parfait comme nous évoluons plus ou moins à la même position. Jérôme, c’est le joueur que je dois devenir. Si je n’ai pas peur d’aller sur le banc quand il sera fit ? Non. Si le coach estime que je dois aller sur le banc, je respecterai sa décision. Et je ferai tout pour récupérer ma place."