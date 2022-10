Ninane: « Il faut que tout se mette en place »

Le G4 Sainte-Ode a décroché une première victoire vendredi, en Coupe de Belgique, à Etalle. De quoi lancer cette saison ? "Je pense qu’on joue de mieux en mieux ensemble et cela s’est vu vendredi même si, en face, ils n’avaient pas l’air très motivés à jouer, commente le joueur Antoine Ninane. On n’a pas laissé l’occasion à nos adversaires de nous punir en faisant des erreurs et on a su directement marquer dans le match."