Pour Adrien Maréchal, ce sera un retour dans un club où il a évolué pendant plusieurs saisons. "Mais l’équipe a changé depuis mon passage là-bas, commente le central athusien. Il reste Dylan Bernard, Adrien Gérard et Benjamin Dachy si je ne me trompe pas. Et quelques jeunes qui étaient alors en P1. Je m’attends à un match compliqué. Bouillon reste une équipe forte, qui nous a battus deux fois la saison dernière."

Si Athus n’a annoncé aucun vrai objectif, les Bouillonnais, eux, visent les premiers rôles. Battus la semaine dernière, auront-ils plus de pression ce samedi ? "Nous, en tout cas, nous sommes très sereins. Mais tant mieux si Bouillon a des ambitions, répond Adrien Maréchal. Et j’espère que notre adversaire atteindra ses objectifs en fin de saison. Notre début de campagne ? Je suis satisfait, tout en étant persuadé que nous aurions pu encore faire mieux. Maintenant, nous avons deux nouveaux joueurs dans l’équipe, un nouveau coach et il faut encore le temps que tout se mette en place. Nous avons aussi dû revoir notre composition avec Benjamin Lichtfus à la passe et Thomas Thiry au libero. Thomas s’en sort parfaitement bien. S’il n’est vraiment fan à l’idée de jouer à cette place, il doit vraiment se rendre compte de l’importance qu’il a pour l’équipe. Il réalise de l’excellent boulot."

L’accent davantage sur la tactique

L’an dernier, Athus était coaché par Alain Maréchal, le père d’Adrien. Cette année, un nouveau coach a débarqué. "Être sous la houlette de son paternel, ce n’est pas évident d’autant que nous n’avons pas vécu une saison facile l’an dernier, indique Adrien Maréchal. Et en tant que coach, je présume que mon père a eu des moments compliqués avec les blessures et les joueurs absents pour Covid. En tant que fils et joueur, ce n’était pas toujours évident de faire la part des choses. Mais j’ai toujours été derrière lui, le groupe aussi et nous n’avons jamais eu à nous plaindre. Il a fait ce qu’il a pu avec l’effectif dont il disposait. L’objectif était de se maintenir ; le contrat a été rempli. Le nouveau coach ? C’est un style totalement différent. Mon père était plus dans la pédagogie, nous avons retravaillé les bases. Et nous en avions besoin. Cette année, le coach, qui a un gros vécu avec des expériences à des niveaux supérieurs, met davantage l’accent sur la tactique. Mais je pense que les deux types de coaching vont bien ensemble et se lient bien."