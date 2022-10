La poisse va-t-elle enfin lâcher le Longolard Louis Bernard ?

Mais depuis la journée inaugurale à Bastogne, l’ancien joueur de Libramont et Vaux n’a pas encore pu remonter sur un terrain. "J’ai juste repris la course mardi, commente l’intéressé . Quand je suis en mouvement, je ne sens rien. Par contre, quand je suis à l’arrêt, les douleurs sont là même si elles sont moins présentes. Je vais essayer de retoucher le ballon en fin de semaine. Je pense que je suis sur la bonne voie même si j’ai toujours un peu d’appréhension au moment d’aller dans les duels."

Le plus frustrant pour Louis Bernard est que sa préparation s’était bien passée. "Même si j’avais eu plus de mal lors des deux dernières sorties avant le championnat, avoue l’intéressé. S ans doute un contrecoup après être resté aussi longtemps à l’arrêt."

Le retour de Louis Bernard pourrait faire un bien fou aux Longolards qui cherchent toujours le vrai remplaçant de Mathias Toussaint. "Son départ a laissé un vide, dit Louis Bernard. La blessure de Loïc Hatert fait également mal. Mais au final, nous ne nous en sortons pas trop mal. Les points sont là. Nous finissons toujours par nous en sortir grâce à des gars comme Mathieu Perreaux ou Maxime Bréjard. Dans le jeu, nous pouvons mieux, beaucoup mieux. Nous avons encore pas mal de déchet. Mais étant donné les blessures et les absences, pour l’instant, le principal est de faire le gros dos et d’engranger des points. Nous monterons en puissance, je ne me tracasse pas."

Ce samedi, Longlier reçoit Vaux, une équipe qui avait battu les Longolards à trois reprises l’an dernier. "Mais le coach a changé et la manière de jouer de Vaux aussi, juge Louis Bernard. Cette équipe n’avait pas réussi à Longlier l’an dernier, mais j’espère que ce sera l’inverse cette saison. Est-ce que je vais être dans le groupe ? Si je ne ressens rien et qu’une place est vacante, je ne cracherai pas dessus. Mais je ne veux pas prendre de risques non plus."