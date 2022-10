"C’est la rencontre que tout le monde attend avec impatience, sourit Jori Persico. Si nous ne sommes pas motivés ce samedi, nous ne le serons jamais cette saison. Comment contrer cette équipe de Rulles ? En évoluant comme l’an dernier, où nous avions gagné les deux rencontres. Notre point fort, c’est la défense. Si la défense est absente, alors, il ne faut pas rêver. Sur jeu placé, Habay n’est pas bon, il faut le dire. Il faut être fort derrière et vite repartir, sans laisser le temps à l’adversaire de remettre en place ses systèmes défensifs. La présence de Simon Lamy au rebond ? Il faut l’isoler en dehors de la raquette. Bon, c’est facile à dire, mais c’est plus compliqué à faire."

Si Habay a des ambitions cette saison, les hommes de Jonathan Sauvey ont déjà perdu deux fois cette saison: à Saint-Hubert B en ouverture et la semaine dernière face à Athus. Et le match face à Athus, les Habaysiens l’ont totalement manqué. "Il faut une réaction ? C’est plus qu’une réaction dont nous avons besoin, note Jori Persico. Ce que nous avons montré face à Athus, ce n’était pas du basket. Nous n’avons rien montré du tout. Faire pire comme prestation, je crois que ce n’est pas possible. Comment je l’explique ? Un manque d’envie et une absence d’engagement, tout simplement. Après, Athus m’a laissé une très belle impression. Cette équipe sera dans le Top 4 en fin de saison, c’est évident."

« Retrouver une âme pour la suite »

Jori Persico le sait, pour toujours espérer réaliser une bonne saison, Habay doit se reprendre.

"Depuis le début de la saison, on ne retrouve pas le Habay de la saison passée, glisse l’intéressé . J’ai l’impression que les gens ne sont pas motivés. Et ceci à tous les étages. Nous ne montrons pas d’engagement, pas d’âme. Heureusement, il nous reste encore du temps pour nous reprendre. Maintenant, les points perdus, ils restent toujours difficiles à récupérer. Mais si nous ne jouons pas mieux, le Top 4 et la Coupe, nous pouvons les oublier."

La semaine dernière, Rulles a connu sa première défaite de la saison, dans la salle de Libramont. Mais ce revers, a-t-il étonné Jori Persico ? "Je voyais quand même plus Rulles s’imposer, d’autant plus que Libramont sortait d’une défaite en Coupe AWBB, note Jori Persico. Après, j’ai cru comprendre que cela s’était joué sur des petits détails. Mais cette défaite de Rulles, ce n’est pas plus mal, cela permet que cette équipe ne s’envole pas au classement. Maintenant, je sais que Rulles va avoir envie de repartir directement. Je ne serais pas étonné qu’ils se fassent bien chauffer pendant la semaine. D’autant plus qu’ils n’ont probablement pas oublié nos affrontements de l’an passé et qu’ils voudront prendre une revanche."