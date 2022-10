Aloïs Reichert (Habay) : "On pense à la première tranche"

"Nous savions en début de saison que nous aurions tous les deux notre chance, commente Aloïs Reichert. J’avoue que je ne m’attendais pas à être sur le banc à Raeren après trois victoires. Je comprends aussi le coach qui doit trouver le meilleur pour l’équipe et garder tout le monde concerné. J’accepte la situation et je ne sais d’ailleurs pas si je vais rejouer ce week-end. Nous sommes soumis, comme les joueurs de champs, à la concurrence. Elle est grande dans le noyau. Il faut bosser et mettre son égo de côté dans un groupe avec autant de qualités. De mon côté, je me donne à fond et j’accepterais les choix quoi qu’il arrive."

Une hiérarchie avec Aloïs Reichert comme premier gardien est-elle en train de s’établir ? "Non", affirme l’ancien portier d’Oppagne, Meix et de Virton.

Pour cette joute contre Sprimont (6 points), Habay pourra compter sur Raphaël Lecomte qui devrait disputer ses premières minutes sous la vareuse habaysienne.

"Je l’avais cotôyé à Virton et je sais le joueur qu’il est, il va nous apporter énormément, mais doit encore prendre du rythme. Mais il a la classe, le talent, ce ne peut être que positif pour le groupe ", poursuit le gardien de 21 ans.

Après six journées, Habay est toujours en tête avec 13 unités.

"Et la fin de la première tranche arrive, il faut se fixer cet objectif, estime Aloïs Reichert. La claque subie face à Marloie sera peut-être bénéfique finalement. Ce qui est certain, c’est que nous devons renouer avec la victoire chez nous. Et faire de notre terrain une forteresse où il est difficile de venir chercher des points."

J.R.