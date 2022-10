Il faut dire que nous avons bien été aidés par la formation de Warmifontaine qui s’est rapidement retrouvée à 9. À cet égard, je remercie nos adversaires ainsi que leur entraîneur pour leur fair-play. Ils ont poursuivi la rencontre sans broncher.

Toujours est-il que depuis la défaite dans le derby face au voisin libramontois, vos hommes sont sur trois victoires de rang.

La défaite face à nos voisins de Libramont était totalement justifiée. En outre, les Mauves disposent d’un vivier assez impressionnant avec pas moins de 30 joueurs utilisés depuis le début de ce championnat. De plus, leur surface synthétique constitue un avantage.

Le week-end prochain, vous vous déplacerez à Ochamps B dans une rencontre qui semble constituer une affiche intéressante.

La rencontre face à Ochamps ne constituera certainement pas une sinécure. Cette formation dispose qui plus est d’un kop, ce qui exhorte nécessairement les joueurs locaux à donner leur maximum.

Avec une seule défaite au compteur après 6 rencontres, on présume que vous êtes satisfait du début de saison ?

Oui, je suis très satisfait de mes gars. Je prône un football axé sur la circulation du ballon et force est de constater que le jeu pratiqué est de qualité depuis le début de saison, ce qui est bien entendu très positif. Ce constat est d’ailleurs confirmé par les propos des entraîneurs adverses. Les résultats suivent donc c’est d’autant plus gratifiant. J’espère qu’on pourra continuer de la sorte, on y verra sans doute plus clair à mi-parcours.

Quels sont les objectifs des Pierrots ?

Les objectifs principaux sont de deux ordres. D’une part, développer un football de qualité et d’autre part, permettre à nos jeunes de progresser. Je dispose d’un noyau dont la moyenne d’âge dépasse à peine 20 ans. Beaucoup de joueurs disposent d’une belle marge de progression et il y a lieu de les préparer au mieux pour évoluer en deuxième provinciale à moyen terme.

Que pensez-vous de cette série ?

Hormis Tellin qui semble avoir un noyau d’ores et déjà taillé pour la P2 et qui se positionne en tant que favori à l’instar de Libramont, je dirais que c’est une série assez ouverte qui réserve son lot de surprises chaque week-end, en atteste le nul des Mauves du côté d’Haut-Fays.

Quels sont les joueurs de votre effectif qui risquent d’exploser cette année ?

C’est le collectif qui est à mettre en exergue, j’ai la chance d’avoir un groupe réceptif qui est motivé à l’idée de progresser.

En parlant de réceptivité, quelle est finalement la fonction la plus compliquée, inspecteur de police ou entraîneur ?

Pour ne citer qu’une difficulté majeure afférente à chacune de ces fonctions, je dirais que l’inspecteur de police doit se résoudre à faire usage du politiquement correct en toutes circonstances. Le coach, quant à lui est soumis à une obligation de résultat