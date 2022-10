Khemais, sorti en cours de partie contre Bruges, et Remy, qui avait dû déclarer forfait pour ce match, s’entraînent à nouveau normalement et seront sélectionnables pour le déplacement de ce vendredi au stade Roi Baudouin. Loua (hernie discale, encore au repos pour une semaine), Ilunga et Lloci (déchirures, ils viennent d’entamer un travail de revalidation musculaire) sont en revanche hors service pour ce match face aux espoirs anderlechtois. Gouaida, lui, vient de reprendre.

Habay-la-Neuve

Lecomte, Poncelet et Jacob prêts

Les Habaysiens ont disputé une rencontre amicale face aux U21 de Virton mardi (1-1). Samuel Petit avait 22 joueurs à sa disposition, chacun a donc eu droit à 45 minutes de jeu. Lecomte, Jacob et Poncelet sont fits et sélectionnables pour le match de ce week-end contre Sprimont. Brevers doit reprendre les séances collectives dans trois semaines. Monaville et Vandermaelen sont toujours sur la touche.

Repas d’avant-match

Les Habaysiens innovent en organisant un repas d’avant-match (apéro, couscous, dessert) à partir de 12 h. Mais les places étant limitées dans la buvette (45), ce repas affiche déjà complet. L’opération sera répétée quelques fois durant la saison.

Marloie

Inquiétude pour Mohimont et Devresse

Les Marlovanais ont disputé une rencontre amicale à Longlier (victoire 1-3). Devresse (2) et Hébette ont inscrit les buts. Devresse (ouvert à la malléole) et Mohimont (coup sur son pied fissuré) sont sortis blessés et un point sera fait sur leur état ce jeudi. Collard et Micha sont suspendus pour la rencontre du week-end.

Mormont

Deux suspendus

Lecerf et Malela sont absents alors que Marchal et Pirson sont blessés. Godelaine était malade en début de semaine et pourrait revenir jeudi.

Givry

Kone suspendu

Rehak était entre les perches ce week-end et est bien de retour. Kone sera suspendu. Mbembe et

La saison de Ouafi est terminée, il est touché aux ligaments croisés. Quinass est toujours blessé. Lukas Dufrasne reprendra la semaine prochaine après son entorse subie il y a dix jours.

Libramont

Trop juste pour Nkokolo

R. Lefort, Vandaele, Delwiche, Keller et Minthe sont toujours sur la touche. Nkokolo a repris les entraînements mais ne sera pas prêt pour samedi. Bigonville a joué le week-end dernier en B ; il manque de rythme mais sera sans doute dans le groupe pour la réception de Marloie.

Meix-devant-Virton

Limpach suspendu

Suite à sa double jaune reçue en fin de partie contre Ciney, Limpach est suspendu ; Bechet effectue le chemin inverse. Godfrin fait son retour dans le groupe. Comme le week-end dernier, Simons devrait aller jouer avec l’équipe B.