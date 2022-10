Manu Coquelet, le Ch'ti Gaumais : "Cette rencontre doit exciter nos joueurs"

Manu, vous prenez ce vendredi la route du stade Roi Baudouin. Mais ce ne sera pas pour une finale de Coupe de Belgique…

Malheureusement, non. Cela me plairait pourtant. J’ai connu le stade de France avec Amiens (NDLR: en 2001, finale perdue face à Strasbourg aux tirs au but) et j’aimerais revivre un tel événement au stade Roi Baudouin, mais ce ne sera pas pour cette année.

Comment expliquer que Virton soit aussi fâché avec la Coupe ?

Je n’en sais rien. Tout ce que je peux observer, c’est que la Coupe est beaucoup moins populaire et attirant ici qu’en France. Deux jours après Dessel, je suis retourné dans mon petit club d’origine, Quarouble, qui jouait au 5e tour de la Coupe de France ; il y avait 450 entrées payantes.

Venons-en au championnat et à ce match face à Anderlecht. Vous sentez une impatience à l’idée d’affronter cette équipe qui partage la tête avec le Beerschot et qui est un grand nom du foot belge, même s’il ne s’agit que des espoirs ?

Cela doit sans doute exciter particulièrement des garçons comme Hervé Kagé ou Ayyoub Allach, qui viennent e Bruxelles, mais je n’en ai pas spécialement parlé avec eux. Autrement, je crois que le groupe est assez mature pour ne pas trop s’emballer.

Il s’agira de votre 3e adversaire U23. Avec le même genre de match en perspective ?

Sans doute. Ces équipes sont enthousiastes, ouvrent le jeu, avec quelques nuances. Genk s’appuyait sur un jeu très collectif, Bruges sur diverses variantes, notamment en attaques rapides. Anderlecht peut compter sur de solides invidualités. Ce sont des matches agréables en tout cas, avec des gamins qui ont envie de se montrer et savent que le passage en équipe A peut se faire très vite. J’avais peur que l’arrivée de ces équipes fausse le championnat, mais ce n’est pas le cas.

Des propos étonnants de la part de quelqu’un qui a connu une formule identique en France…

En fait, j’avais des craintes parce que je pensais, au départ, que ces équipes ne pourraient ni monter ni descendre. Or, elles peuvent descendre et il y a donc un réel enjeu pour elles. De plus, le règlement concernant l’utilisation des joueurs du noyau A est plus strict qu’en France. Là-bas, vous pouviez voir débarquer 7 ou 8 pros d’un coup et cela pouvait effectivement fausser la compétition.

Anderlecht a l’une des meilleures attaques. Il va falloir éviter les mêmes erreurs que contre Bruges…

En fait, il faut qu’on trouve le juste équilibre, le bon mix entre notre solidité défensive à Genk et les intentions offensives affirmées contre Bruges.

Des soucis dans le jeu aérien

En phase défensive, Virton ne connaît-il pas des difficultés dans le jeu aérien ? Cela vous a coûté des buts face au RWDM, Beveren, le Beerschot et encore Bruges. Problème de taille ?

La taille n’est pas un souci. C’est plus une question de timing, d’envie dans les duels. On a été en difficulté sur les phases arrêtées notamment. On y travaille toutes les semaines, avec l’analyste vidéo, l’entraîneur des gardiens aussi, mais le papier, c’est le papier. Sur le terrain, le mental joue aussi un rôle.

Vous en êtes à votre 2e expérience comme T2 à Virton: avec Christian Bracconi d’abord, puis, après une interruption d’un an, avec Christophe Grégoire, Pablo Correa et à nouveau Bracconi. C’est son retour qui vous a incité à poursuivre ?

J’avais de toute façon encore un contrat d’un an, qui vient d’ailleurs d’être prolongé pour une saison, mais je ne cache pas que s’il n’était pas venu, j’aurais réfléchi, en effet.

Vous étiez d’ailleurs candidat au poste de T1. Déçu de ne pas avoir été repris ?

Oui, car j’avais envie de m’investir encore davantage, mais plus dès lors que Christian revenait. Je sentais que c’était le bon moment pour poser ma candidature, mais je comprends le choix du club de miser sur l’expérience et je sais qu’à ses côtés, je peux encore apprendre, notamment en matière de management. Il a tout de même dirigé des centres de formation, entraîné en Ligue 1 et Ligue 2.

Devenir T1 reste cependant une ambition ?

Oui, à Virton ou ailleurs. Mais à Virton, c’est un contexte idéal. À un niveau professionnel, mais dans des conditions assez familiales, sans se mettre trop de pression négative. Maintenant, n’allez surtout pas croire que j’attends avec impatience que l’entraîneur principal s’en aille. Loin de là. Tant que Christian est là, je suis content d’officier à ses côtés. D’ailleurs, s’il venait un jour à être limogé, j’en porterais aussi la responsabilité puisqu’il y a une véritable connexion, un partage entre nous. On forme un binôme. Je ne peux pas espérer mieux comme duo.

Deux saisons et demie comme joueur, un peu moins comme T2: le Ch’ti que vous êtes se sent un peu gaumais désormais ?

Un peu, oui. Je me sens très bien ici. La mentalité gaumaise est un peu semblable à celle des gens du Nord.

Il paraît qu’on pleure deux fois quand on vient vivre en Gaume…

(Rires) On peut le dire aussi, oui. Avec la famille, on aime revenir ici, en tout cas. On se sent toujours les bienvenus.