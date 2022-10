Les cinq matches à suivre ce week-end

2. Orgeo – Florenville (2B) Orgeo est l’équipe en forme en P2B. Les hommes de Jean-François Rossignol ont fait chuter successivement Libin et Ochamps, avant de réaliser le neuf sur neuf face à Paliseul. Coleaders de la série, aux côtés de Saint-Hubert, Ochamps (qui s’affrontent aussi ce samedi) et Neuvillers (qui joue un derby à Grandvoir dimanche), les Rouge et Blanc pourraient plonger le grand favori dans le doute. Florenville, qui a déjà abandonné sept unités après six journées, n’a, en effet, plus droit à l’erreur.

3. Tenneville – Nassogne (2C) Coleader de la série avec 15 unités, à égalité avec Halthier, Nassogne doit se méfier de ce derby qui ne lui a pas souvent souri, hormis la saison dernière (6/6). Tenneville, qui n’a perdu que deux de ses seize derniers matchs de championnat, défendra sa place dans le Top 5.

4. Villers/Orval – Bouillon (3B) Bouillon va-t-il, déjà, devoir faire une croix sur le titre ? S’il s’incline, il risque d’accuser huit points de retard sur la première place dimanche soir. Autant dire qu’il n’a pas droit à l’erreur sur la pelouse de Villers, qui a réalisé un sans-faute à la maison jusqu’ici.

5. Lierneux – Vaux-sur-Sûre (3E) Place au choc, en tête de 3E. Lierneux, deuxième avec une défense en béton armé (4 buts encaissés), reçoit le leader, Vaux-sur-Sûre, et son attaque mitraillette (28 buts marqués). Les Étoilés, qui ont tout gagné depuis le début de championnat, peuvent déjà prendre leurs distances et renvoyer leur adversaire du jour à cinq longueurs.