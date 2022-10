Défenseurs

Evan Gustin (Ethe B) Un but égalisateur à la 89e, un doublé une semaine plus tôt. Et donc il arrive encore, de nos jours, que des arrières centraux s’aventurent au-delà de la ligne médiane… Alleluia !

Ruben Droehnle (Virton) Des transversales guidées avec la précision d’un missile sol-sol, des coups francs tout aussi chirurgicaux. Ruben Droehnle ou Ruben le drone ?

Romain Lay et Noah Annet (Warmifontaine) Une rouge chacun avant la demi-heure. Celui qui commet une grosse faute quand il rencontre Saint-Pierre peut difficilement échapper à la sanction divine. Mais ce sont leurs équipiers qui ont eu droit aux 14 stations du chemin de croix.

Médians

William Delvaux (Gouvy) Delvaux, but ; Delvaux, out. Une petite lettre pour la forme, un grand vide pour la RUS Gouvy.

Jean-Michel Kraus (Petitvoir) Pour prendre deux fois la mesure d’un gardien qui s’appelle Octave, il fallait bien un joueur au patronyme de chef d’orchestre.

Attaquants

Nicolas Bauduin (Vaux-Noville) Trois buts en sept minutes, 7 buts en 6 matches. À Vaux, on hésite désormais: "saint Nicolas" ou "le roi Bauduin" ?

Souleymane Anne (Virton) Des penalties tirés si lentement que même la sœur d’Anne aurait le temps de les voir venir. Et pourtant, ça marche.

Muse Murtezi (Sart) Après avoir signé la note finale sur le synthé de Messancy, Muse occupe désormais l’avant de la scène.

Nolwenn Albert (Ochamps) Un corner direct qui fait mouche, un autre du même genre qui secoue la transversale. Pour abattre le RAF, il était impératif que les frappes aériennes soient aussi précises qu’inattendues.