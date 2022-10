Christophe Fery, à Gérouville comme chez les Ch’tis

Ce n’est pas satisfaisant mais je n’ai pas envie de dire que c’est décevant pour autant. Contre Nothomb B et Marbehan, on aurait pu espérer mieux en termes de points, ce qui laisse forcément un goût amer. Mais nous avons bien travaillé aux entraînements et on en récolte les fruits, notamment les deux ou trois derniers matchs. En particulier contre Habay-la-Vieille où nous concrétisons une occasion sur deux.

Emeric Clément, après une longue blessure consécutive à sa chute d’un toit début juillet (20 points de suture, opération, infection au genou, un mois à l’hôpital), est de retour aux affaires depuis peu, à 36 ans. Cela a eu un impact ?

On l’a senti tout de suite lors de sa montée ce week-end. Il apporte cette dynamique dans le jeu, cherche toujours à aller de l’avant et il a une mentalité exemplaire. D’autres joueurs d’expérience, comme Nolan Coso, Robin Gaziaux, Pierre Hotlzeimer et Corentin Noël, encadrent bien notre jeunesse aussi.

Avec cette équipe en progression, vous devez envisager le prochain match, à Muno, avec optimisme ?

Non, je me méfie très fort. Ils ne sont pas à leur place au classement (NDLR: 3 pts de plus que Gérouville). Et on sait combien c’est difficile de s’imposer là-bas.

Depuis combien de temps entraînez-vous ici en Belgique ?

Je suis arrivé du Luxembourg, où j’entraînais les jeunes à Mondercange. J’ai alors repris les U10 à Meix-devant-Virton. L’année suivante, j’ai pris en mains les U16, mais nous avons dû déclarer forfait pour la saison. Malgré des offres du côté de Metz, j’ai saisi l’opportunité d’entraîner Gérouville après le départ de Jérôme Plainchamps en cours de saison. C’est donc ma première véritable saison à la tête d’une équipe première en Belgique. Et je remercie Melvin Veriter, mon T2, qui a décidé de me suivre dans ce challenge.

Autant de kilomètres pour venir entraîner une P3. C’est pour le moins surprenant, non ?

C’est vrai, mais j’aime venir ici, me ressourcer. Longer la Moselle tous les week-ends, il n’y a rien de plus beau. Et l’accueil que j’ai reçu était parfait. La culture foot est totalement différente ici. J’ai passé la Coupe du monde en Belgique et j’ai été vraiment attristé par la défaite des Diables. Chez les Ch’tis, on dit qu’on pleure deux fois: quand on arrive et quand on repart. C’est à peu près pareil avec Gérouville.