Comme l’a dit le président Lambert, il y avait un double sentiment à l’issue de cette rencontre. Au coup de sifflet final, mes joueurs et moi étions frustrés de concéder le nul, puisque nous avons été rejoints à la dernière minute.

Mais après 20 minutes, c’est tout de même la satisfaction qui l’emportait. J’ai d’ailleurs félicité les joueurs pour le très bon match réalisé et je me suis montré fier d’eux.

Nous tenons tout de même en échec l’équipe considérée comme favorite de la série.

Et une équipe d’Ethe B qui vous avait largement battu il y a quelques semaines en coupe de la province.

Effectivement, Ethe nous avait battus 4-0.

Mais cette équipe était pour l’occasion renforcée par trois ou quatre joueurs de A, notamment un Kévin Collin qui nous avait fait mal sur le flanc. Ce n’était donc plus la même équipe ce dimanche, mais cela restait très costaud. Ethe joue bien au football et dispose de joueurs qui savent mettre de l’impact.

J’ai trouvé par exemple Kévin Labarbe très impressionnant dans son rôle de milieu défensif.

Votre équipe qui répond présent face à l’ogre de la série et qui, si on estime qu’elle remportera son match non joué à Meix-le-Tige, se retrouve sur le podium à égalité avec Toernich et Autelbas, est-ce une surprise ?

Je dirais une demi-surprise. J’ai accepté de devenir le coach d’Halanzy cette saison parce que je m’étais rendu compte en allant voir jouer cette équipe l’une ou l’autre fois la saison dernière qu’il y avait du potentiel.

Pour moi, la surprise vient plutôt du fait d’avoir réussi aussi rapidement, avec mes joueurs, à mettre certaines choses en place. Je dispose d’un groupe réceptif, qui travaille bien et n’a pas peur de faire les efforts nécessaires.

Nous nous entraînons les mardis et jeudis, et nous sommes toujours au moins dix, alors que j’ai une jeune équipe et que l’année scolaire a débuté. Avant cela nous étions toujours entre quinze et vingt.

Avec tous ces ingrédients, vous devez vous montrer ambitieux ?

Je l’ai dit, j’ai un groupe très jeune et il s’agit de ma première expérience à la tête d’une équipe première. Donc il est inutile de nous mettre la pression. Maintenant j’avoue que ne pas terminer dans le top 5 pourrait être une déception.

Pour l’instant, cela se passe bien, mais il faudra voir comment réagira mon groupe quand nous aurons un coup de moins bien.

Un bon test vous attend déjà samedi soir à Autelbas.

Oui, et face à une équipe que je ne connais pas trop. J’avais dit à mes joueurs avant les matches qui nous attendaient contre Ethe B, Autelbas et Saint-Mard B que j’espérais nous voir réaliser un sept sur neuf. Après le partage face à Ethe B, nous savons ce qu’il nous reste à faire.