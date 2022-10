Tribunal correctionnel d’Arlon : bombardement de balles de tennis pleine de drogue sur la prison d’Arlon

Deux jeunes de 22 ans et 23 ans y ont été surpris par les policiers la nuit précédent Noël 2020, en train de sembler s’entraîner pour les prochaines compétitions tennistiques. Ils se sont retrouvés deux mois derrière les barreaux, puis deux mois sous bracelet électronique.

Le plus âgé des deux tennismen se défend de manière difficilement crédible: "J’étais sorti de prison cinq jours plus tôt. J’avais des dettes vis-à-vis de détenus toujours incarcérés. J’ai voulu les calmer en leur montrant ma bonne volonté. Je leur ai envoyé des balles de tennis vides, mais je visais pour qu’elles tombent entre les murs d’enceinte et qu’ils ne puissent pas les récupérer." Le second avoue avoir lancé des balles de tennis avec de la drogue "pour faire plaisir à un ami".

Les deux sbires minimisent leur participation tout en reconnaissant ce qui est totalement évident.

La direction de la prison était au courant de la pratique

"On pourrait rire de cette mascarade, constate Murielle Seret pour le ministère public. Leur version est débile, je suis outrée. Le comble, c’est que la directrice de la prison avoue qu’elle était au courant de ces balles de tennis qui atterrissent dans le préau. Aucune mesure n’a été prise pour tendre un filet, je ne comprends pas."

Elle a rappelé qu’un des deux dealers avait passé un an en prison suite à une condamnation à 48 mois avec un sursis pour les deux-tiers et que l’autre est sous bracelet électronique pour d’autres faits. Elle a requis huit mois de prison et 8 000 € pour le premier et six mois et 8 000 € pour le second. Une telle condamnation entraînerait une révocation du sursis qui risque de toute manière de l’être vu que les conditions probatoires n’ont pas été respectées.

Pour la défense, Me Loïc Richard et Me Dorothée Kauten ont principalement plaidé sur les peines. "Nous devons être de bonne foi, admet Me Richard. Ce n’est pas pour un amour immodéré du tennis qu’ils ont agi. En m’intéressant à ce dossier, j’ai été effaré par le nombre de vidéos des caméras de surveillance de la prison où on voit que la drogue, l’argent, le troc, les menaces, les coups circulent régulièrement. Il faudrait interroger la directrice pour savoir ce qu’il en est exactement." Me Kauten, quant à elle, a souhaité que l’on juge son client sur les éléments du dossier et pas sur son passé judiciaire. Les deux avocats ont demandé au juge André Jordant de condamner les deux jeunes hommes à des peines de travail sans peine d’amende pour qu’ils puissent se remettre sur le droit chemin.

Le Tribunal prononcera son jugement le 7 novembre.