Oui, parce qu’on sait que le 5 de base ne change pas, en général. Je l’ai appris juste avant le match, pendant l’échauffement. Cela donne de la confiance en plus.

Cela change quoi de commencer le match, plutôt que de venir du banc ?

Il faut être prêt tout de suite, être directement dans le rythme, donc il vaut mieux s’échauffer correctement. Mais de toute façon, on s’échauffe bien, même quand on va sur le banc. Ce qui a changé, c’est que j’ai joué avec des joueurs avec qui j’ai moins l’habitude de jouer. En général, je joue avec Raph Dubois, Mathis (Bizimana), Lucas (Démoulin), Simon (Hissette), Aaron (Harvey). Je ne joue pas souvent avec Alexis (Pierre). On a alterné à la distribution. C’est un style de jeu différent, qui permet de créer plus d’espace, et cela m’a bien convenu.

On ressent plus de pression ?

Non. Au final, tu joues ton match et t’essaies de remplir ton rôle.

Quelles consignes aviez-vous reçues du coach Marc Hawley ?

Rien de spécial. Je devais essayer de mettre beaucoup de pression défensive et attaquer leurs pivots avec ma vitesse. J’ai joué mon jeu, j’ai attaqué l’anneau et provoqué des fautes, c’est ma qualité première.

Il est très content de votre prestation. C’est votre meilleur match en nationale, vous confirmez ?

C’est mon meilleur match, oui. C’est la première fois où je suis aussi agressif vers l’anneau et où je marque autant. Et j’ai fait mon boulot derrière. C’est mon match référence. J’ai su saisir ma chance.

Cela vous donne des envies pour la suite ?

Oui, dans le sens où ça pousse à vouloir réitérer ce genre de performance. Je sais que je ne marquerai pas forcément autant, mais je peux apporter autrement, en amenant de l’énergie, des rebonds, en créant des décalages, en défense aussi. Cela donne confiance et c’est motivant, surtout que je sais que ma saison sera courte. À nouveau le 5 de base ? Ce n’est pas une finalité en soi. Je préfère avoir pour objectif de jouer toujours plus et d’apporter toujours plus à l’équipe.

Au Canada pour cinq mois

Monter en D2 nationale (ou TDM1), cela signifie franchir un palier pour vous, personnellement ?

Oui. Comme pour toute l’équipe. Si on veut se maintenir, il faudra que tout le monde élève son niveau de jeu. C’est trop tôt pour parler de maintien après deux matches, mais je pense qu’en jouant notre meilleur basket, et en évitant les blessures, on aura toutes nos chances

Vous allez partir à Ottawa, au Canada, au début du mois de janvier, pour 5 mois, pour vos études. Cette saison aura donc un goût d’inachevé, non ?

C’est sûr que cela aurait été chouette de disputer une saison complète en D2, puisque c’est nouveau pour nous. Si l’équipe se maintient, ce sera partie remise à l’année prochaine.