Pour Sébastien Faraon (Arlon B), il n'est pas question de descendre en P3

Sébastien, après votre club formateur de Seraing, vous avez évolué à différents niveaux dans plusieurs clubs liégeois. Après vos études, vous êtes venu vous installer dans la province de Luxembourg. Quelles sont les grandes différences entre le football des deux provinces ?

Il n’y a pas photo au niveau de l’engagement. À Liège, ce sont de véritables bagarres pour aller arracher le ballon. Je ne cesse de prôner un jeu plus agressif, surtout dans les moments plus difficiles. Il faut apprendre à se faire mal. Ce week-end, contre Martelange, mes gars ont dû aller dans le dur pour garder l’avantage qu’ils avaient été chercher. Ils ont dû être solidaires dans ce sport de contact. C’est la raison pour laquelle les jeunes doivent impérativement se forger le caractère en jouant les championnats interprovinciaux.

Quelle est la vision générale que vous essayez d’inculquer aux jeunes d’Arlon ?

La priorité est donnée à un apprentissage technique et au développement d’un jeu au sol, mais nous essayons de travailler en fonction des caractéristiques personnelles de chaque joueur.

Quels sont vos objectifs avec cette équipe B, qui a commencé son championnat avec cinq défaites consécutives et que beaucoup imaginent en P3 la saison prochaine ?

J’ai dû repartir de zéro avec seulement deux joueurs qui avaient connu la P2 par le passé. Il a fallu créer un collectif et attendre que la sauce prenne. Je commence à ressentir de la solidarité et une incontestable progression, mais il y a encore beaucoup de boulot. L’important est de faire progresser le collectif. Mes joueurs ont une bonne conscientisation de la situation. Ils savent que les résultats viendront récompenser le travail. Je ne suis pas inquiet, mais l’objectif de maintien est important pour que nos jeunes puissent poursuivre leur post-formation dans de bonnes dispositions. On doit absolument rester dans cette division pour cette excellente génération de jeunes que notre école est en train de sortir.

Avec Victor Hausman

Cette semaine, votre équipe a bénéficié de la présence de Victor Hausman. Comment vous arrangez-vous avec Guy François, le T1 de l’équipe A, pour récupérer l’un ou l’autre joueur de son effectif ?

Victor revenait de blessure. C’était, pour lui, l’occasion idéale pour reprendre sans forcer. Guy et moi donnons les entraînements ensemble le jeudi (les A) et le vendredi (les B). On en discute. Mais il est certain que ces joueurs sont un plus pour que mes jeunes profitent de leur expérience.