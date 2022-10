Pierre-André Dujardin, le pompier au service d'Hamoir

Mis à part face à Rendeux, les Sang et Marine ne se sont jamais inclinés par plus d’un but. Houmart est actuellement 10e avec 6 unités, le keeper considère que son équipe est à la place qu’elle mérite. "Nous avons pris 32 points l’année passée, mais c’était notre meilleure saison depuis un moment. Depuis le début du championnat, nous avons déjà joué Bourdon, Oppagne B et Rendeux. Et face aux deux premiers cités, nous n’aurions pas volé un point."

« Un coach qui s’y connaît »

S’il avait quelque peu délaissé les gants, préférant évoluer dans le jeu, Pierre-André Dujardin a retrouvé la cage à l’arrivée de coach Benoit Theate voici deux saisons. Pour le pompier de métier, le plus important est de rendre service à son club de toujours. "Je suis un peu la roue de secours, je peux jouer partout. Le plus important pour moi, c’est d’être sur la pelouse." Le gardien ne manque d’ailleurs pas d’éloges pour son entraîneur: "Benoit s’y connaît vraiment, ses changements et son système portent leurs fruits. Ce n’est pas pour rien si nous sommes toujours 16 à l’entraînement, sans équipe de jeunes derrière".

Le mot d’ordre du côté houmartois reste de progresser et de s’amuser ensemble. Sans ambition ni pression, les hommes du président Pierre Boclinville espère faire mieux que lors du défunt championnat. Et pourquoi pas en créant la surprise dès ce week-end dans le derby face à Heyd ? "Les Heydois sont un peu moins bien pour l’instant et nous sommes boostés par nos trois points. Nous devrons être directement dedans, car nous avons tendance à manquer nos débuts de période."

Ensuite, les Houmartois aura l’opportunité de faire le plein face à Bande et Nassogne B, s’ils trouvent le chemin de but.