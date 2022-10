J’étais en bonne forme en effet. J’ai dû réaliser un gros arrêt dès la 30e seconde. Quand cela commence comme ça, on sait qu’on va avoir du travail, que ce sera compliqué. Mais j’ai fait les arrêts qu’il fallait aux moments où il le fallait. Le premier arrêt m’a mis en confiance. C’est mon meilleur match depuis le début de la saison, mais c’est aussi celui où j’ai eu le plus de travail. Généralement, on arrive à canaliser les assauts des adversaires à trente mètres.

Quelles sont les qualités de votre équipe ?

C’est avant tout un bon bloc et cela part vite en contre avec des ailiers rapides. On laisse donc le ballon à l’adversaire et puis on lance nos assauts par la suite.

Avec 12 points, vous êtes dans le bon wagon (4e). Vous attendiez-vous à un tel départ ?

Pas du tout. Ni le groupe, ni le comité. Ce n’était vraiment pas l’objectif. On avait prévenu que, si on débutait par un 0/15, ce serait bien délicat. Ici, on est quasiment à mi-chemin au niveau du maintien. On a perdu sur le fil face à Harre (2-3) et face à Nassogne (0-1), mais on s’est imposé face à deux autres prétendants au Top 5, Erezée et Melreux. Et on a aussi pris la mesure d’équipes de notre niveau, comme Aye et Roy. Cela aurait pu être plus difficile d’être aussi motivé que contre des ténors, mais on a été concentré. On veut vraiment se sauver rapidement, pour éviter des matches stressants en fin de saison. Là, on pourrait revoir nos ambitions à la hausse en regardant vers la colonne de gauche.

Vous ne regrettez donc pas votre départ de Vaux-Noville et de la P1 ?

Il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Les deux clubs se sont accordés, alors qu’au départ, j’avais dit que je resterais à Vaux-Noville. Il n’y a plus la P1, mais il y a de l’ambiance, de la cohésion, un bon esprit d’équipe. Mageret, c’est quand même mon club de base. Je me suis donc directement intégré. Et puis c’est un club familial, comme Vaux.

Pas envie de retrouver la première provinciale ?

Si, et pas qu’un peu ! J’ai joué quelques matches avec une certaine réussite. J’ai aussi pu profiter de l’expérience de Kevin Wauthy. J’ai appris beaucoup avec lui. Mais il est au-dessus du lot. Je n’avais donc pas le choix quand il a décidé de rester. Maintenant, j’essaie de réaliser des prestations pour intéresser Vaux ou un autre club de P1.

Que devez-vous encore améliorer dans votre jeu ?

Tout. Cela semble logique quand on va avoir 20 ans. Il y a toujours moyen de faire mieux. À Vaux, je pouvais compter sur les entraînements de Laurent Lambert. Maintenant, je le suis pour les entraînements qui sont donnés une fois tous les quinze jours à Vaux-sur-Sûre. Je veux continuer à progresser et à gommer mes lacunes.