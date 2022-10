Les jeunes de Rulles continuent à surprendre Elodie Jacob

Élodie Jacob l’affirme, en début de saison, Rulles n’a pas été pris au sérieux par tout le monde. "J’ai encore en mémoire les propos de la coach de Ciney qui regrettait l’absence d’une de ses pivots pour venir chez nous car, d’après elle, il n’y avait pas d’opposition, souffle la Rullote. Et pourtant, ce jour-là, Charlotte Donnez avait sorti un énorme match."

L’an dernier, Rulles avait déjà étonné tout le monde en R2. Les filles de Mathieu Fivet semblent surfer sur la même dynamique en R1. "Si je suis encore étonnée ? Disons que la saison dernière, j’étais très surprise. Mais je le suis encore plus cette saison, avoue Élodie Jacob. L’an dernier, le potentiel était là, mais je trouve que l’équipe manquait encore un peu de physique. Les filles étaient un peu frêles. Cette année, elles vont au contact, elles ne se laissent plus pousser. Nous jouons très vite, cela provoque parfois des pertes de balle, mais nous ne sommes plus bousculées. L’autre différence, c’est notre bonne force offensive."

Elle coache la P1

Dimanche, les Rullotes ont disposé de Charleroi. Si les Gaumaises ont compté vingt points d’avance, elles ont laissé le Spirou revenir à quatre longueurs avant de reprendre le large. "Nous devons vraiment tenir un match complet, dit Élodie Jacob. Nous ne pouvons pas nous arrêter de jouer. Et en face, le Spirou faisait très bien circuler le ballon et les Hennuyères ont commencé à revenir. Heureusement, nous avons su nous ressaisir à temps et gérer la fin de match. Mais des moments de flottement pareils, nous ne pouvons pas les avoir. Notre discours ne va pas changer parce que nous avons gagné trois matches. Il ne faut pas commencer à prendre le melon. Nous visons uniquement le maintien. Mais si les résultats suivent, c’est parce que nous bossons pendant la semaine. Les filles sont assidues aux entraînements et elles ont la tête sur les épaules. Notre autre force, c’est la P1. Les filles qui jouent un peu moins en R1 peuvent aller chercher du temps de jeu dans cette équipe. Une équipe que je coache, d’ailleurs. Tout est vraiment réuni pour que la saison se passe bien."