Dans la foulée des Verandas Willems, c’est donc une autre entreprise flamande qui s’affiche comme sponsor majeur du club libramontois. "N’est-ce pas la démonstration qu’on peut faire de grandes choses en commun", lâche d’entrée Jo Van Gossum. À 47 ans, ce dernier dirige avec son père Benny cette entreprise spécialisée dans les toitures plates.

"Nous sommes une cinquantaine dans l’entreprise. Nous travaillons sur tout le territoire belge. Ainsi, nous avons actuellement deux gros chantiers dans votre province, au Camp Roi Albert à Marche et à Libramont", explique Jo.

Si le siège social de Crabbe, du nom du fondateur de l’entreprise, se situe à Zoutleeuw (Léau) en Brabant flamand, la famille Van Gossum est installée à Saint-Trond. "Et depuis toujours, nous avons le même virus, celui du vélo ", insiste celui qui a couru chez les jeunes pendant une dizaine d’années.

"Je n’ai pas été plus loin qu’en espoirs, dit-il. Par contre, très vite, je me suis investi dans une équipe. De fil en aiguille, j’ai notamment collaboré avec l’Union Cycliste de Seraing, avant de faire la connaissance de Laurent Mars. De suite, j’ai été séduit par son discours et surtout par la politique menée par tout ce club. J’y suis depuis huit ans maintenant. Le Chevigny, c’est ma seconde famille et je suis toujours autant impressionné par tout ce que l’équipe du président Steifer réussit à accomplir, à commencer par l’organisation de la FAC."

« Constituer une vraie pyramide »

S’il entend rester dans l’ombre, Jo Van Gossum n’en constitue pas moins une pièce maîtresse de l’édifice. Pas seulement par le soutien financier de son entreprise. "Je suis heureux de faire profiter le club de mon expérience, ajoute-t-il. Je possède la licence de directeur sportif. Je peux également compter sur un staff complet emmené par Dany Vanderaerden et mettre plusieurs véhicules à disposition. Pour les entraînements, nous ne sommes pas très loin du circuit de Zolder, où dès le printemps prochain, nous disposerons d’une piste couverte… Ajoutez à cela le fait que nous sommes à présent épaulés par Lotto, je peux vous dire que nous ne manquerons pas de munitions. "

Si durant toutes les années consacrées au cyclisme, Jo Van Gossum a veillé à l’éclosion de plusieurs professionnels étrangers, tels le Sud-Africain Louis Meintjes et plusieurs Israéliens, dont Ran Margaliot, initiateur de l’équipe israélienne du WorldTour, le Trudonnaire exclut tout investissement dans le cyclisme professionnel. "Par contre, je veux consacrer encore plus de temps et d’énergie à la jeunesse, annonce-t-il. Avec Laurent (Mars) et Anthony (Hubert), nous devons arriver à constituer une vraie pyramide. Notre point faible actuel, ce sont les minimes et les aspirants. J’espère qu’avec notre Arnaud en locomotive, la situation évoluera rapidement dans le bon sens. "

En attendant, ce week-end, celui dont le compteur vélo affiche bon an mal an 15 000 à 20 000 km entend voir ses juniors briller à la Philippe Gilbert, d’autant que le staff sera accompagné de Maxime Monfort.