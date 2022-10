Florian Burnotte bientôt de retour en Belgique : « Mais je ne viens pas pour rejouer »

Florian Burnotte, après trois mois de voyage, où vous trouvez-vous actuellement ?

Nous sommes en Croatie, à Dubrovnik ce mercredi en fin de journée. Nous serons rejoints par ma belle-famille d’ici un mois à cet endroit, nous allons donc rester dans cette région avec quelques excursions à gauche ou à droite avant de revenir en Belgique.

Vous allez écourter le voyage ?

Oui, la règle était simple avant le départ. Si l’un des trois se sentait mal, on trouvait une solution. Laura a été époustouflante durant ses trois mois en repoussant ses limites, j’en suis fier, mais elle ne souhaitait pas prolonger l’aventure. C’est un voyage éprouvant, avec un enfant de trois ans, sans savoir où vous aller dormir le soir. Physiquement, c’est aussi très dur, nous sommes chargés avec tout le matériel. On n’a pas de regrets, on a roulé avec une météo hyperfavorable, avec de longues journées ensoleillées. Là, le froid va arriver et les choses allaient se compliquer.

« On connaît énormément de plaines de jeux en Europe »

Vous dormiez en tente ?

Le plus souvent oui, nous avons fait quelques exceptions dans les grandes villes évidemment, sinon on trouvait un camping ou on dormait dans le jardin d’un habitant. Nous partions vraiment dans l’inconnue pour ce voyage durant lequel on roulait entre 30 et 50 km par jour. On s’arrêtait souvent pour la petite aussi. On ne voulait pas qu’elle reste des journées entières dans la charrette. On peut dire qu’on connaît un nombre incalculable de plaines de jeux en Europe (rires).

« Un entrejeu là pour plusieurs années »

Qu’est-ce qui vous a marqué durant ce voyage ?

Pas un moment particulier, mais plutôt ces moments en famille, ces moments simples et c’est ce que je recherchais. Pour notre fille, c’était l’insouciance totale. Nous avons vu des paysages magnifiques partout, sur la côte en Croatie ou en Slovénie. Pour vous donner un exemple, nous avions réservé une chambre dans un motel en Slovénie pour souffler un peu.

C’était plus que miteux. Et pourtant, Raphaëlle était émerveillée en ouvrant la porte. Avec ses yeux d’enfant, elle a vécu le voyage à fond, c’était aussi le but.

Comment allez-vous occuper ce dernier mois ?

Laura a abandonné le vélo, je vais effectuer quelques excursions seul pour continuer à rouler, du côté du Monténégro sans doute. Mais on va aussi profiter de ces moments en famille avant le retour.

Votre club de foot, Sart, occupe la tête de la P1, vous êtes surpris ?

Oui, mais surtout très heureux. Tout le monde voyait Sart dans les descendants, les joueurs n’ont pas trop aimé. Il faut être réaliste, Sart ne sera plus là en mai, mais on remarque que l’esprit sartois est là.

Vous allez rejouer à votre retour ?

Non, je l’avais déjà indiqué avant le départ, je ne compte pas rejouer. Je bloque les mardis et jeudis depuis des années pour aller aux entrainements, plus le match du week-end. Je veux aussi me mettre davantage au vélo, donc à moins un gros revirement de situation, je ne jouerai plus. Le fait de voir Sart à ce niveau me rassure aussi, je suis content de voir que Sart s’en sort bien sans moi et moi, je m’en sors bien sans foot (rires). Sart n’a plus besoin de moi.

Vous avez suivi activement les résultats ?

En juillet et août, pas du tout. J’ai complètement déconnecté. Puis à partir du premier match face à La Roche, j’ai été plus attentif. Et à la lecture des feuilles de matchs, je constate que l’entrejeu est rajeuni. Ce serait bête de venir mon grain de sable alors que ces joueurs sont là pour quelques années. J’irai revoir mes copains avec plaisir dès mon retour, en espérant qu’il soit toujours en tête évidemment.