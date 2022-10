L’heure est donc venue de dresser un premier bilan sous forme d’un top 10 de l’année sur route. Celui-ci est, sans surprise, emmené par Arnaud De Lie, la révélation du WorldTour pour ses premiers pas chez les professionnels.

Une particularité dans ce top 10: la présence de trois jeunes filles. Chez nous aussi, le cyclisme féminin est en pleine expansion. Il est bien révolu le temps où l’effectif se limitait à la seule Clémence Baude…

1. Arnaud De Lie (élite 1) Une première campagne chez les pros du WorldTour tout simplement magique. Victorieux en Espagne dès sa 3e course, il ne cessera de s’illustrer. Son total de victoires s’élève à 9 et aurait pu très bien être… doublé avec un peu plus de réussite. Pensez donc que le Lescheretois, 20 ans à peine, figure dans le top 10 du ranking mondial, encadré de monstres du WorldTour. Les spécialistes lui promettent une carrière à la Sagan ou à la Boonen. Mais gare aux chutes !

2. Rémy Mertz (élite 1) Saison contrastée pour l’Arlonais, avec sans doute le meilleur printemps de sa carrière (deux podiums en Italie), puis une longue période de vaches maigres, avant de retrouver toutes ses couleurs au Luxembourg et tout récemment en Italie sur des épreuves ardues.

3. Julia Grégoire (juniore) La Barvautoise poursuit avec brio son apprentissage sur la route. Elle s’y est testée une dizaine de fois. Au national, elle finit 13e et joue le podium pour la 2e place, à deux secondes de la lauréate. Elle a découvert les pavés de Gand-Wevelgem, a fini 6e à Vresse et a décroché un top 20 aux Pays-Bas ; elle a même été sélectionnée avec les élites pour le Tour de la Semois.

4. Axel De Lie (élite 2) Quel scénario pour l’aîné de la fratrie ! Il reprend la saison comme amateur, remporte deux victoires et devient vice-champion de Belgique, avant de reprendre une licence élite 2. Axel tient la distance lors des Tours de Namur et du Brabant flamand. Quelques semaines plus tard, il signe un contrat de professionnel dans l’équipe Lotto Dt pour 2023.

5. Emil Siegers (aspirant 14 ans) On l’avait découvert en fin d’exercice précédent. Le Rendeusien constitue la révélation de cette année 2022. Il signe une première saison complète des plus convaincantes avec quatre succès, une douzaine de podiums, pour celui qui marche sur les traces de sa grande sœur et guide à son tour Eliot, le benjamin.

6. Robin Warrant (cadet) Le plus éclectique des jeunes du Chevigny a crevé l’écran au cours du premier semestre, alignant 8 victoires et autant d’accessits, avant de caler durant l’été. On l’a retrouvé fringant avec une 5e place à Hotton.

7. Emma Siegers (juniore) La Rendeusienne n’a cessé de confirmer ses excellents débuts. Passée chez Bingoal, elle remporte ses deux premiers succès, finit vice-championne FCWB et reste accrochée aux meilleures à Gand-Wevelgem et au national. Elle termine 6e sur 35 juniores à la Mirabelle Classic.

8. Aurélien Lejeune (cadet) Le Wellinois a franchi un palier important cette année. Modèle de régularité, hyper-motivé, Aurélien ne doit nourrir qu’un regret: celui de n’avoir pu encore lever les bras en signe de victoire. Mais il s’en rapproche fortement avec sa 2e place à Hotton.

9. Diego Maury (aspirant 14 ans) Une quinzaine de podiums et une victoire pour l’un des principaux chefs de la meute des louveteaux du Chevigny, appelé à jouer un rôle majeur chez les cadets dès la saison prochaine.

10. Clémence Barette (cadette) Une entrée en matière des plus prometteuse pour la jeune Habaysienne, elle aussi dans les rangs de la formation de Ludivine Henrion. Elle compte rapidement deux succès, mais finit surtout 6e de la course de côte de Vresse-sur-Semois.