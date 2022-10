Une feinte comme marque de fabrique

"C’était vraiment quelqu’un de très gentil, confirme Jean-Pierre Breda, ancien dirigeant de Meix, qui a fait ses débuts en équipe première de Virton à l’époque de Pirlot. Il n’hésitait pas à prendre les jeunes sous son aile, à l’instar d’un Wuidart, d’un Meurice ou d’un Belhout. D’autres étaient plus durs avec nous. Comme je n’avais pas de véhicule et qu’il venait de Villers, il passait me prendre à Sommethonne pour les entraînements. Mais attention, il pouvait aussi être exigeant sur le terrain si on ne lui adressait pas les ballons. Et il détestait quitter le jeu. Un jour, nous jouions à Durnal et nous avions un match important une semaine plus tard. Pour nous ménager, Miguel Masvidal nous avait tous deux remplacés à l’heure de jeu et je peux vous dire que dans la douche, il était remonté. Il était redouté de tous ses adversaires aussi. Quand j’étais aux études, je m’entraînais avec Namur et on parlait souvent de lui chez les Merles."

Jean-Pierre Breda se souvient également d’une confidence de son covoitureur: "Il avait été testé au Heysel, en vue d’une sélection avec l’équipe olympique puisque les pros ne pouvaient pas y figurer à l’époque. C’était l’adjoint de Guy Thys (NDLR: Julien Labeau) qui s’en chargeait. À un moment, il en a eu marre, il a engueulé Labeau parce que les Flamands jouaient entre eux et ne lui adressaient aucune passe."

Noceur insouciant durant sa jeunesse, qui n’hésitait pas à rentrer chez lui en courant aux petites heures, grilleur régulier de sans filtre, Jef Pirlot a opté pour une vie plus rangée après son mariage en 1978. "Je ne bois plus, je ne fume plus, je ne sors plus, confiait-il en 2001 à Michaël Peiffer, auteur de l’ouvrage “Virton en D2”, mais même quand je faisais la fête, quelles que soient les circonstances, j’avais toujours la rage de vaincre sur le terrain."

Un but après la noce

Évoquer son mariage nous donne l’occasion de raconter une autre anecdote. Au lendemain des noces, son épouse est venue donner le coup d’envoi d’une rencontre face à Melen. Et le Jef n’a pas attendu plus de 30 secondes pour déflorer le marquoir ce jour-là, enracinant un peu plus une légende qui s’accompagne aussi d’un geste répété si souvent qu’il s’est érigé en véritable marque de fabrique: il accélérait, faisait croire à une talonnade puis plaçait un nouveau démarrage qui laissait son opposant sur place. "Si je me souviens d’une chose, c’est bien de cette feinte, confirme Michel Georges, ancien secrétaire de l’Excelsior qui côtoyait souvent le Jef à l’entraînement puisqu’il évoluait avec les juniors virtonais à l’époque. Un vrai gentil. Il avait parfois un peu le moral dans les chaussettes quand les choses tournaient mal, mais quel spectacle avec lui et Wuidart en attaque ! C’était l’époque où on préférait gagner 4-3 plutôt qu’1-0."

L’époque du Jef, vous diront à tous les coups les habitués du stade Yvan Georges à l’époque. Et quand un footballeur s’érige ainsi en référence temporelle, c’est qu’il a sacrément marqué les esprits.