Non, ni plus, ni moins. L’accumulation de mauvais résultats commence à peser, mais nous sommes davantage frustrés que résignés. Parce que samedi encore, nous n’avons pas été battus par une équipe plus forte que nous. La pièce tombe systématiquement du mauvais côté pour l’instant. Sprimont inscrit le seul but du match sur un penalty consécutif à une faute de main très légère. Et nous, nous touchons le poteau et voyons le ballon longer la ligne de but sans rentrer. Des détails qui coûtent cher, au final…

Les Libramontois n’ont donc pas le moral dans les chaussettes, malgré ce 2 sur 18 ?

Non. Nous sommes déçus, pas abattus. Il y a du positif et nous retournerons à nouveau à l’entraînement avec une grosse détermination ce mardi. Avec la volonté d’inverser la tendance au prochain match. Je le répète, il ne manque pas grand-chose. Je serais bien plus inquiet si nous étions acculés à chaque match. Ce n’est pas le cas. Hormis à Mormont où nous avons joué une heure à dix, nous n’avons jamais perdu par plus d’un but d’écart. Et même si nous avons pris pas mal de buts depuis le début de championnat (14), je n’ai pas le sentiment que nous prenons l’eau. Les trois quarts de ces buts ont été marqués sur phases arrêtées.

Les corners, les coups francs, sont nettement mieux tirés en D3 qu’en P1 ?

À ce niveau, les joueurs qui sont à la réception sont des tueurs. Nous sommes un peu pénalisés par notre manque de taille, surtout quand Arnold (Nkokolo) n’est pas là. On est aussi un peu trop gentil dans les duels.

Votre philosophie de jeu a changé, par rapport à la saison dernière ?

Pas vraiment. Comme nous le répète le coach, nous n’avons pas une équipe pour bétonner derrière et partir en contre. Nous essayons donc de jouer au football. Si on commence à balancer avec des garçons comme Lefort, Baudot ou Roset devant, on ne s’en sortira pas. Il faut continuer à jouer, et même oser un peu plus. Mais cela passe probablement par une première victoire. Après six rencontres sans succès, le niveau de confiance de certains garçons est logiquement assez bas. Selon qu’il soit en plein doute ou en pleine confiance, le même joueur ne sollicite pas le ballon de la même manière.

Il est temps de décoller, mais il ne faut pas paniquer non plus. Nous ne sommes pas largués.

Quelle équipe vous a laissé la meilleure impression jusqu’ici ?

Durbuy a de sacrées individualités. Je ne me souviens pas, dans ma carrière, avoir dû tenir un joueur aussi fort que leur numéro 10 (Rodrigues). Collectivement, si je retire le match à Mormont, biaisé par l’exclusion de Mosquera, je n’ai pas senti qu’une équipe était intouchable pour Libramont.