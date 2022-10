Mathieu Louis est revenu de loin

Après un mois sans entraînement, le sociétaire du CCC Tri au mental d’acier a cravaché pour être compétitif aux championnats du monde XTerra. Il en a été récompensé en décrochant le bronze en 35-39 ans samedi à Molveno, dans le Trentin.

Un exploit encore plus beau vu les circonstances. Et sa 2e médaille du même métal en autant de participations aux Mondiaux, après avoir déjà fini 3e en 2015 (à Maui, en 30-34 ans). "J’avais entretemps décliné deux ou trois slots, je travaille dans l’enseignement, j’ai été papa deux fois et aller à Maui c’est très cher, précise Mathieu Louis, par ailleurs 19e amateur dans ces championnats. Avant ma chute, mon objectif était de faire mieux qu’en 2015, donc 2e ou gagner. Après, j’espérais toujours une belle place, mais sans trop y croire. Je voulais d’abord sortir une course solide. Ce que j’ai fait, en étant bon dans les trois disciplines. Toutes les catégories couraient ensemble. Ce n’est qu’à l’arrivée que j’ai su que j’étais 3e. Je termine à 8 secondes du 2e, un Français qui comptait presque trois minutes d’avance au début de la course à pied. S’il y avait eu la bonne distance en natation, 1 500 m et non 1200, j’étais 2e. Car il est moins bon nageur que moi."

« Ma course la plus aboutie depuis 2018 »

"Mais il y avait une sortie à l’australienne, poursuit-il. À mon avis, ils ont compté la partie hors de l’eau dans les 1 500 m. Avec une préparation correcte, j’étais 2e aussi. Le premier est un ancien pro (NDLR: Aurélien Lescure, vainqueur avec 5 minutes d’avance) Mais je suis déjà très content. Je n’ai pas mis toutes les chances de mon côté pour rien. J’ai fait ma course la plus aboutie depuis mon dernier succès à Gérardmer en 2018. Je pense même que le niveau était plus relevé qu’à Maui. Les meilleurs athlètes sont européens. D’ailleurs, en 2015, dans le top 10 de ma catégorie, il n’y avait que des Européens alors qu’on était pourtant sur un autre continent."