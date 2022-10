Les promus se portent bien

Schoppach Arlon 4 – Halanzy-Musson 11 Second succès de rang pour les promus face à des Arlonais qui évoluent sans Bieva et Crespinet et qui voient Verhoosel renoncer après s’être blessé à l’échauffement. Marc Lambot reste invaincu du côté mussonais, où Nicolas Maîtrejean s’est blessé lors de son deuxième match.

Athus 6 – Marloie B 10 Deuxième victoire de suite pour Marloie. La première paire Lobet-Collignon ne concède qu’une seule rencontre, Lafalize et Guiot gagnant les matches qu’il fallait alors que le score affichait 6-6. Pour Athus, le maintien sera difficile à aller chercher.

Tillet 8 – Libramont B 8 Malgré le sans-faute de Sébastien Rouvrois, Tillet ne peut faire mieux qu’un nul face aux promus libramontois, qui confirment leur bonne prestation de la semaine dernière. Cédric Schumacher descend de D3 pour renforcer l’équipe mais c’est finalement Dimitri Bauvir qui signe la meilleure prestation.