Jef Pirlot, véritable légende du foot luxembourgeois

Buteur hors pair, ce longiligne attaquant, qui culminait à plus d’1,90 m, aura fait les beaux jours de Bellefontaine, Virton, Jamoigne et le Lorrain Arlon après avoir fait des débuts pour le moins inattendus à Villers-devant-Orval, club de son village natal.

L’histoire raconte en effet qu’il fut emmené par hasard avec l’équipe réserve de Villers un dimanche matin. Il manquait un joueur aux Villersois, ils l’ont aperçu et l’ont invité à se joindre à eux. La légende était en marche.

Jef, alors âgé de 17 ans et élève au collège Saint-Joseph de Virton, n’allait pas tarder à faire parler la poudre (65 buts pour ses 20 premiers matches selon les témoignages d’époque) et à faire parler de lui. Muno est sur les rangs, le teste lors d’un match amical, mais ses dirigeants commettent l’erreur de le faire un peu trop savoir. Alerté quant aux capacités de cet attaquant sorti de nulle part, Christian Remy, secrétaire de Bellefontaine qui milite alors en 1re provinciale, saute dans sa voiture et s’en va à sa rencontre pour lui faire signer un document de transfert sur le capot de son véhicule.

Sept buts contre Halanzy, quatre face aux Bambini

Un coup dans le mille. Durant trois ans, Pirlot va faire le bonheur des Rouge et Bleu. Et notamment celui du petit et véloce Jojo Moris, tout heureux de trouver un réceptionniste à la plupart des centres qu’il adresse depuis son aile droite. Petit trot et grand galop font des ravages dans les défenses de 1re provinciale et Pirlot va inscrire la bagatelle de 99 buts en trois saisons. Soit plus de 50% de la production offensive des Gaumais. "C’était souvent la même phase, raconte le père de l’actuel gardien de l’Union Saint-Gilloise. Je filais sur l’aile, je débordais, je centrais et lui plaçait sa tête qu’il élevait bien au-dessus de la mêlée. Il arrivait qu’on ne le voit pas du match, mais il suffisait d’une occasion. Quelle efficacité ! Ce n’était pas le même style, mais je le comparais un peu à Gerd Müller. Ou à Haaland si vous voulez une référence plus actuelle."

N’allez pas croire cependant que les qualités du grand Jef se limitaient à sa suprématie aérienne. Ses deux pieds, principalement le droit, l’aidaient aussi à trouver régulièrement le cadre. De plein jeu ou sur les coups de pied arrêtés. "Il dégageait une sacrée puissance, confirme Denis Richard, chanteur d’Albert Blues Band, qui jouait principalement avec les juniors de Bellefontaine à l’époque, et parfois en première. À l’entraînement, quand on devait frapper dans un médecine-ball, il l’envoyait bien plus loin que nous."

Un jour, Pirlot a inscrit les sept buts de son équipe face à Halanzy. Une autre fois, en demi-finale de la Coupe de la province, il a failli envoyer au tapis le grand Léo de Bastogne et ses célèbres Bambini qui militaient alors en D3. "3-0 au quart d’heure et 4-4 au bout du temps réglementaire, détaille Denis Richard. Quatre buts de Pirlot. Puis le Léo a émergé en prolongations."

Virton plus rapide que la JA

"On s’était tous étonnés que notre entraîneur, Raymond Peeraer, ne nous donne pas plus de consignes à la pause. Puis on a appris ensuite qu’il venait de signer à Bastogne…", ajoute Jojo Moris qui, en 1974, a rejoint la Jeunesse Arlonaise. Et pensait bien y retrouver son compère d’attaque. "Les dirigeants arlonais nous voulaient tous les deux, dit-il. Ils sont venus me faire signer puis m’ont dit qu’ils allaient voir le Jef ensuite. Mais Virton a été plus rapide sur la balle."

C’est donc l’Excelsior qui tire le gros lot. Et s’en félicite aussitôt puisqu’il va retrouver la Promotion au terme d’une saison finie en boulet de canon. Pirlot, dont la moyenne annuelle va régulièrement tourner autour des 25 buts chez les Verts, peut notamment compter sur l’inspiration d’une autre recrue, Kharouby, pour obtenir les ballons qu’il se presse d’envoyer au fond des filets. Plus tard, en 76-77, c’est un autre grand talent, Jean-Claude Bouvy, qui se joint à lui. Ainsi que Bernard Wuidart, avec lequel il va former un duo d’attaque redouté de toutes les défenses promotionnaires.

Simca 1 000

Courtisé par le grand Anderlecht des Rensenbrink, Coeck et autres Vercauteren, Bouvy rejoindra le Parc Astrid un an plus tard. Pirlot, plus casanier, refusera, lui, quelques offres. De Charleroi, de Namur et même du Standard si l’on en croit certaines confidences. Attaché à ses racines, le Jef, qui officie parallèlement à la Poste, n’est pas du genre à s’aventurer trop loin. En outre, dans un club de niveau supérieur, où il aurait eu tout à prouver, c’était sans doute plus difficile de formuler quelques exigences… Certains racontent ainsi qu’à Virton, il avait reçu une Simca 1 000 en guise de bienvenue. Information infirmée par d’autres, mais quoi qu’il en soit, les dirigeants de l’Excel n’auront jamais regretté leur investissement ni leurs efforts pour le conserver. Pirlot a porté le maillot du matricule 200 jusqu’en 1980, avant de rejoindre Jamoigne, de revenir en 82 à Virton puis de s’en aller finir sa carrière au Lorrain Arlon. Discret par la suite, on le reverra rarement au bord d’un terrain de football.