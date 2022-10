Oh non, sûrement pas. Le classement, je ne le regarde même pas. D’une part parce qu’il est inutile de tirer des conclusions après six journées de championnat, d’autre part parce qu’on est bien conscient que ce plaisir est éphémère. À moyen terme, les grosses écuries vont remonter dans la hiérarchie. Nous, notre objectif n’a pas bougé: le maintien.

Avec 13 unités après six rencontres, c’est bien parti. Surtout quand on repense à votre premier tour la saison dernière…

En effet, la saison dernière, nous comptions le même nombre de points après… quatorze journées (NDLR, Sart n’avait encore que 13 petits points en date du 26 février 2022). Nous avons donc pris un peu d’avance, mais tout peut aller très vite dans ce championnat. Deux mauvais résultats et on repasse directement dans la colonne de droite.

Le 9 août, vous perdiez 0-5 contre Vaux-Noville, en Coupe. Le 21 du même mois, vous vous faisiez sortir par une P2, Gouvy B, dans la même compétition. Comment expliquez-vous ce départ en fanfare en championnat ?

C’est assez simple. Nous avons connu une préparation très chahutée, avec nombre d’absents, mais depuis le coup d’envoi du championnat, nous sommes quasiment au complet chaque semaine. Les équipes qui flambent durant la préparation ratent régulièrement leur début de championnat. Nous, c’est l’inverse. Après l’élimination contre Gouvy B, mes joueurs étaient au 36e dessous. Mais ils ont relevé la tête. Nous n’avons pas l’équipe la plus douée de la série, nous n’avons pas l’effectif le plus généreux, mais nous avons un état d’esprit irréprochable. Ce qui est probablement le plus important pour une équipe.

Est-ce que ce leadership s’explique, aussi, par une part de réussite passagère ?

Quand Murtezi envoie le ballon dans la lucarne, est-ce de la chance ou du talent ? Quand mon défenseur repousse un ballon sur la ligne, est-ce de la chance ou simplement le fruit d’un bon placement ? Samedi, je dois reconnaître qu’on sort bien. Messancy est, pour moi, la plus belle équipe que nous avons rencontrée jusqu’ici. Notre adversaire n’aurait pas volé le partage. Mais dans l’ensemble, nous n’avons rien volé à personne. Contre Vaux, nous sommes rejoints dans les arrêts de jeu. Nous aurions donc pu prendre deux points de plus ce jour-là et deux points de moins à Messancy. Tout s’équilibre.

Vous avez fait remonter Sart en P1 en 2018. Le club pourra-t-il envisager, à moyen terme, autre chose que le maintien dans cette série ?

Je ne pense pas. Mon objectif est de pérenniser le club à cet échelon. Nous avons un budget très limité, peu d’équipes d’âge… Il ne faut pas rêver, Sart ne peut pas espérer titiller les gros calibres de la série.

Ces limites pourraient donner envie au jeune entraîneur (34 ans) que vous êtes d’aller voir ailleurs, à l’avenir ?

Pas forcément, non. Mes ambitions personnelles, je les laisse de côté. On ne sera jamais champion de P1 avec Sart, mais ma fierté, c’est de voir des garçons évoluer d’année en année. Je suis arrivé au club en 2015, comme T2 de Jean-Luc Guébelle. Je suis devenu T1 deux ans plus tard. Quand je vois le chemin parcouru par des garçons comme Louis Burton ou Rémy Vissers, je me dis qu’on n’a pas trop mal travaillé. Quoi de plus gratifiant, pour un entraîneur, que de voir ses joueurs progresser ? Nous sommes aussi allés rechercher des garçons du cru comme Boulangé ou Demarteau, qui s’étaient un peu perdus en P3. Je resterai un entraîneur heureux tant que mes joueurs et mon équipe continueront à s’améliorer.