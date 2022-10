Dans la manière, non. Nous avons fait un superbe match et eu plus d’occasions qu’eux. Mais par rapport au résultat, nous avons de quoi être déçus. Aux points, nous méritions la victoire. Cependant, la décision pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Rochefort a une opportunité en deuxième mi-temps et la met au fond. Sur l’ensemble du match, nous n’avons pas à rougir. Nous les avons plus mis en difficulté que l’inverse. C’est une défaite positive, la manière y était. C’est de bon augure pour la suite.

Qu’est-ce qui permis à Rochefort d’émerger ?

Ils ont un brin de réussite sur le deuxième but. La frappe traverse la défense. L’attaquant (NDLR, Hicham Said) rentre dans le jeu et croise à ma droite. Il y a une ouverture à ma gauche. Il me prend bien à contre-pied. Il faut un peu de chance dans le football. Ce dimanche, ils en ont eu, pas nous. Au niveau de la possession et des occasions créées, je pense que nous étions mieux qu’eux.

Vous prenez le premier but sur penalty. Finalement, pas grand-chose à vous reprocher…

Non et c’est ce que je voulais: faire mon match et qu’on n’entende pas parler de moi. Ou en positif. Mis à part le face-à-face en première mi-temps, Rochefort ne s’est pas créé d’opportunité. Le rythme était assez lent. Ils attendaient une erreur de notre part, mais nous étions bien en place. Je me répète, nous méritions mieux qu’une défaite.

Vous êtes de retour entre les perches depuis deux matchs, après avoir commencé la saison comme n°2 derrière Jonathan Malela. Soulagé d’avoir retrouvé votre place ?

La situation a été un peu difficile. Des fois, dans la vie, il faut recevoir une bonne baffe pour se remettre au travail. J’ai retrouvé mes valeurs d’il y a quelques années. Ma maison et ma fille m’ont pris beaucoup d’énergie et foot en a pâti. Maintenant, j’ai à cœur de reprendre ma place de n°1 et sortir des matchs sérieux pour aider l’équipe à prendre des points. C’est mon objectif et je ferai tout pour l’atteindre.

Un objectif à remplir dès dimanche prochain face à Raeren ?

On va essayer. Par le passé, les Germanophones nous ont pas trop mal réussi. Ils aiment jouer au foot, donc on devrait assister à un bon match. Je serai toujours dans le but, puisque Jonathan (NDLR, Malela) purge sa suspension. Mais je ne regarde pas à cela. On me donne ma chance, je fais tout pour la saisir.