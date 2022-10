Dylan Remy veut un Rochefort inarrêtable

Dépannage au back gauche

Les amateurs du foot provincial ont tiqué en voyant Dylan Remy s’aligner à l’arrière gauche en début de partie. L’ancien Givrytois a sorti une prestation sobre, mais convaincante, avant de retrouver son milieu de terrain chéri, où il a eu plus de liberté. "Je joue où on me demande de jouer et j’essaie un maximum d’aider l’équipe, enchaîne Dylan Remy. J’adore jouer dans le milieu du terrain, mais j’essaie de répondre présent là où le coach fait appel à moi. "

Le capitaine savait qu’un déplacement à La Forge n’a rien d’une sinécure, d’autant plus que les Mormontois étaient invaincus et la pelouse était grasse suite aux averses. "Nous nous savions attendus. Nous devions être présents dans les duels, ne rien lâcher et travailler ensemble. Je pense que c’est ce qu’on a vu aujourd’hui sur le terrain. "

Enfin, Dylan Remy se réjouit du retour du réalisme rochefortois: "Nous ne nous créons pas 40 occasions, mais sur les quelques-unes, on en met deux au fond et c’est le principal. Ce réalisme, qui nous a fait défaut ces dernières semaines, nous a permis d’émerger aujourd’hui."