Son arrivée à Vaux

"C’est un concours de circonstances. Vaux cherchait un attaquant parce que Ibrahim Niang était parti dans les derniers jours du mois d’août. Moi, j’avais signé à Verlaine, j’avais effectué toute la préparation avec cette équipe. Mais la direction a changé pendant l’été et finalement, Verlaine s’est retrouvé avec un très très gros noyau. Je pense que si j’étais resté à Verlaine, j’aurais pu avoir du temps de jeu, mais j’ai voulu assurer le coup. J’ai eu contact avec Pascal Jacquemin qui voulait absolument me transférer. Quand un coach vous veut, vous avez déjà 80% du transfert. qui est effectué. Et puis, pour moi, c’était l’occasion de découvrir une nouvelle province."

Son parcours

"J’ai été blessé deux fois aux croisés, ce qui fait que je suis resté sur la touche quelques mois. Je suis passé par Banneux, Dison et Aubel où j’étais l’année du Covid. Ensuite, je suis parti à Faimes où j’ai réalisé une bonne saison l’an dernier, ce qui m’a valu un transfert à Verlaine."

Son triplé face à Ethe

"Marquer trois buts en sept minutes, cela ne m’était jamais arrivé. Enfin, je n’avais réalisé un triplé, donc c’était une première pour moi ce dimanche."

Le match de dimanche

"Est-ce que le score est sévère ? Oui et non. En première période, Ethe avait la possession, mais les plus grosses occasions, elles étaient pour nous. Après deux minutes, Mayamba a déjà une énorme opportunité. Comme le coach l’a dit à la pause, le match aurait déjà dû être plié. Malheureusement, nous n’avons pas su le faire. Cela n’a pas eu de conséquences, mais il faut aussi dire que la rouge prise par notre adversaire a facilité la tâche."

Le début de saison de Vaux

"C’était très important de gagner à la maison après les deux gifles reçues face à Oppagne et Bastogne. C’est surtout la claque dans le derby qui a fait mal. Cela a réveillé tout le monde et nous avons bien réagi en allant gagner à Arlon. C’était aussi important d’enchaîner deux victoires de suite, ce que nous n’avions pas encore pu faire. Nous sommes en train de récupérer nos blessés et cela fait du bien."

Son début de saison

"Sept buts en six matches, c’est incroyable, je n’ai pas l’habitude de marquer autant. La saison passée, j’avais mis neuf buts sur tout le championnat et j’étais déjà très content de moi. Maintenant, les statistiques personnelles, c’est chouette, mais ce n’est pas le plus important. Si j’avais mis sept buts, mais que Vaux avait deux points au classement, je n’aurais pas fait la fête. Mon rôle est aussi un peu différent cette année. A Faimes, j’étais surtout le mec qui délivrait la passe décisive. Ici, j’ai davantage un rôle de finisseur. On me met vraiment dans de bonnes conditions pour mettre les ballons au fond."

Son avis sur la P1

"Je ne connaissais pas grand-chose de la série. Ethe par exemple, c’était totalement inconnu pour moi. Je connaissais par contre des équipes comme Arlon, qui a joué en nationale, ou Sart, qui peut compter sur la présence de Murtezi, un de mes amis. Pour le reste, je vais découvrir de semaine en semaine. Ce n’est pas plus mal. On dit parfois que le niveau de la P1 luxembourgeoises est inférieur à la P1 liégeoise. Je peux vous dire que je suis allé voir un match de P1 liégeoise voici deux ou trois semaines. Cela n’avait même pas le niveau de la P2. Par contre, je dirais quand même que le jeu est un peu plus dur dans votre province, cela pose un peu plus le ballon à Liège même si avec Vaux, Pascal Jacquemin demande de repartir proprement de l’arrière. Ce qui est plus embêtant pour moi, ce sont les déplacements. J’habite à Liège et quand vous devez vous rendre à Arlon ou à Assenois, vous avez de la route. Pour les entraînements, pas de souci car avec l’autoroute, nous sommes vite à Vaux. Nous sommes plusieurs à venir de la région liégeoise donc, nous nous arrangeons pour les trajets et nous ne voyons pas le temps passer. Le seul bémol, comme je l’ai dit, ce sont les déplacements."

Son avenir

"J’ai 26 ans et je n’ai certainement pas fait une croix sur le fait de jouer dans les divisions nationales. C’est vraiment mon but pour l’avenir."