Basket : le déclic pour les Arlonais ?

"C’est vraiment un match qu’on voulait gagner, confie Yoann Bernard. On s’est donné à fond, encore plus que les autres fois, et c’est ce qui a fait la différence. On s’est battu sur tous les ballons et on a super bien joué en défense. On voulait montrer qu’on avait notre place dans la série, en 2e régionale. "

Dans les dernières minutes, l’équipe du chef-lieu a, toutefois, cédé à la panique. Elle a très mal géré les derniers échanges et offert à Saint-Hubert deux balles de match. "Oui, on a eu chaud à la fin, acquiesce l’ailier arlonais. On a encore perdu des ballons. Mais dans l’ensemble, on a tout de même moins de pertes de balle que lors des premiers matches. C’est positif."

« On apprend »

Pour le même prix, le dernier shoot de Rodolphe Legros ou celui d’Antoine Noël rentrait et les Borquins raflaient la mise. "Cela aurait vraiment fait mal de perdre ce match-là, enchaîne Vladimir Vukovic, qui a dominé dans la raquette et a pris un paquet de rebonds. Chaque joueur a donné le meilleur de lui-même. On la voulait plus que Saint-Hubert. Personnellement, j’ai joué 38 ou 39 minutes, j’étais fatigué, mais j’ai tenu bon jusqu’au bout. À la fin, on a commis des erreurs, on a perdu des ballons sans raison. On manque d’expérience. On a été un peu chanceux sur leurs derniers shoots. C’est une bonne leçon. On apprend. "

Les Arlonais, qui ont déjà raté deux belles opportunités lors des deux premiers matches, devront confirmer, dimanche, contre Ensival, qu’ils sont sur la bonne voie. "J’espère que c’est le début d’une série, lance Vladimir Vukovic. D’autant qu’on va récupérer Mathys (Van Hamme), un joueur important. Et ensuite, Aurélien (Tiberghien). Il faudra continuer de jouer en équipe, comme on l’a fait à Saint-Hubert. "