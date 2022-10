C’est le Royal Automobile Club de Spa qui prend en charge la mise sur pied et la gestion de cette nouvelle épreuve.

Pour rappel, le Royal Automobile Club de Spa organise déjà, en hiver, les Legend Boucles @ Bastogne, le plus grand rallye belge réservé aux voitures du temps d’avant.

"Il n’était pas nécessairement dans nos projets d’ajouter une épreuve routière à notre programme de l’année, qui compte également les meetings Spa Euro Race et le Racing Festival, sur le Circuit de Spa-Francorchamps, sans oublier la Balade des Legend Boucles Bastogne, explique Pierre Delettre au nom du R.A.C. Spa. Mais nous avons été contactés par la commune de Bertrix, qui souhaitait disposer d’une épreuve de type rallye sur son territoire. Un endroit que nous connaissons particulièrement bien, puisque Bertrix se trouve sur le parcours des Legend Boucles @ Bastogne. Comme nous souhaitions organiser cette épreuve sous l’égide du Royal Automobile Club of Belgium, en l’ouvrant aux voitures modernes, mais aussi à nos chères anciennes, l’opportunité de d’emblée rejoindre le calendrier du Kroon-Oil Belgian Rally Championship, qui comprendra de nouvelles manches en 2023, s’est présentée. Nous n’avons pas laissé passer l’occasion…"

Les 9 et 10 juin

Le "Rally of Bertrix 2023" aura lieu les vendredi 9 et samedi 10 juin, avec le premier jour les opérations de contrôle technique et administratif, en plus des reconnaissances, et le lendemain trois boucles de trois spéciales. "Nous avons privilégié un format très compact, poursuit Pierre Delettre. L’épreuve sera scindée en deux parties, avec les “modernes” concourant habituellement dans le Kroon-Oil Belgian Rally Championship, et les anciennes, qui disputeront le Rally of Bertrix Legend selon les règles en vigueur lors des Legend Boucles @ Bastogne. Ce qui signifie qu’en plus de la catégorie “Legend”, il y aura une catégorie Challenger à 80 km/h de moyenne, et des catégories “Classic 65” et “Classic 50” pour les adeptes de la régularité. L’idée de base est donc de proposer deux épreuves en une seule. "

Du côté de la commune de Bertrix, on se réjouit d’apparaître au programme du championnat national. "Nous sommes déjà liés au rallye via les Legend Boucles @ Bastogne, dont des spéciales sont organisées sur notre territoire, commente le bourgmestre Mathieu Rossignol. Certains fans et concurrents ont plusieurs fois émis l’idée d’une épreuve centrée à Bertrix, et cela a fait l’objet d’une réflexion du côté de la commune. Après réunion avec Pierre Delettre et Éric Chapa, les planètes étaient alignées. C’est une première dans la province de Luxembourg, et tout sera mis en œuvre pour que l’encadrement soit parfait. "

Un parcours naturel et sélectif

Avec cette nouvelle épreuve, le R.A.C. Spa concrétise une envie qui date de plusieurs années déjà: proposer une alternative aux Legend Boucles @ Bastogne, mais à la belle saison. "Bastogne restera Bastogne, une épreuve à la notoriété internationale, qu’il n’est plus besoin de présenter, conclut Pierre Delettre. Avec le Rally of Bertrix, on va se retrouver au cœur de l’été sur un parcours qui promet d’être aussi naturel que sélectif. Quand on voit l’enthousiasme des équipages et des teams de la province de Luxembourg, on ne peut qu’espérer un succès aussi important pour Bertrix. "