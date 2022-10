Après quatre ans d'arrêt, Gilles Poncelet est de retour

Depuis deux matches, Gilles Poncelet est titulaire devant la défense d’Assenois. Le médian a pris le temps pour se remettre à niveau. "Le fond est revenu assez vite. Car quand j’ai su que j’allais reprendre, j’ai quand même décidé de me bouger un peu. J’avoue que depuis que j’avais arrêté, je n’avais plus fait grand-chose, sourit Gilles Poncelet . Ici, quand nous avons repris avec Assenois, j’étais déjà prêt. Mais j’ai été victime d’une entorse à la cheville et puis, j’ai souffert de la même blessure, mais au genou. Cela a donc perturbé un peu les plans. Mais le coach avait organisé énormément d’amicaux pendant l’été, j’ai beaucoup discuté avec lui et j’ai pu reprendre du temps de jeu progressivement, sans me griller. Si je tiens les nonante minutes les deux doigts dans le nez ? En jouant médian défensif, ce n’est pas la place où tu cours le plus donc je sais tenir. C’est surtout l’impact physique et la présence dans les duels qui sont importants, mais cela n’a jamais été un problème pour moi."

« La P1 est bien plus faible que voici dix ans »

Après la débâcle à Houffaloise, Assenois a relevé la tête en partageant face à Opapgne. "Sur papier, c’est un bon point. Mais nous pouvons nourrir des regrets, assure Gilles Poncelet. Je ne dis pas que nous dominions le jeu et que nous faisions preuve de créativité, mais notre bloc était bien en place. Oppagne marque aussi un but dans des circonstances un peu spéciales. Un mot sur Oppagne ? Sur le match de samedi, je n’ai pas trouvé cette équipe si forte. Leur collectif m’a toutefois paru plus costaud que celui de Freylange et de Gouvy, mais les deux équipes vont monter en puissance. J’ai par contre bien aimé Houffalize. Ce sont des jeunes avec une bonne mentalité, mais connaissant Aurélien Gomez, cela n’a rien d’étonnant."

Depuis le début de la saison, Assenois souffle le chaud et le froid. Les hommes de Stéphane Dubois sont capables d’aller gagner à Gouvy, mais aussi d’aller en prendre quatre à Houffalize. "Quand nous rentrons de suite dans le match, tout se passe bien. Mais si le bloc n’est pas bien en place dès le départ, que nous laissons l’adversaire prendre confiance et ouvrir le score, alors, nous n’avons pas encore les ressources mentales pour revenir, souffle Gilles Poncelet. Après, je pense que notre bilan actuel est positif. Sept points sur quinze, c’est plus que correct. Et je pense que cela reflète globalement nos prestations."

La P1, Gilles Poncelet la connaissait sur le bout des doigts voici encore quelques années. Désormais, le médian défensif avoue être surpris par le niveau. Et pas dans le bon sens. "La série a baissé de niveau. Elle est devenue plus faible, estime l’intéressé. J’échangeais quelques mots avec les frères Jadot samedi à ce sujet et ils étaient d’accord avec moi. C’est triste de voir le niveau de la P1 aujourd’hui quand vous le comparez avec celui d’il y a dix ans. Mais bon, à l’époque, vous n’aviez pas non plus sept équipes luxembourgeoises qui étaient en promotion. Et à ce sujet, je me dis qu’il va vraiment falloir terminer dans la colonne de gauche pour rester en P1. C’est fou."