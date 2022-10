Pour Donovan Maury, ce sera la dernière

Et les Cassidjes ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. "Je n’étais pas à Arlon, rembobine le défenseur gaumais. À La Roche, le score était exagéré, mais on n’a pas non plus obtenu d’occasions franches. Et à Vaux, si la première période était valable, on ne peut pas craquer comme on l’a fait après l’exclusion de Logan Reichling. Au lieu de resserrer les boulons pour garder le 1-0 le plus longtemps possible et miser sur un coup de poker en fin de match, on s’est complètement désorganisés. Ce n’était même plus des boulevards qu’on offrait, mais carrément une piste d’aéroport."

Très bonne contre Chaumont, solide et efficace face à Houffaloise, l’équipe gaumaise n’est-elle pas déjà retombée dans ses travers de la saison passée, quand son irrégularité chronique a failli la conduire en P2 ? "Je ne sais pas, c’est difficile à analyser, répond celui qui était encore l’entraîneur des Verts il y a quatre mois. Après Chaumont, j’ai vraiment eu le sentiment que nous étions très costauds et ici, c’est l’inverse. Nous étions au complet face aux Chaumontois, mais on ne peut pas se servir à chaque fois des absences comme excuse. Les trois prochaines rencontres vont vraiment servir de révélateur quant à nos capacités."

Sa dernière saison

Et Donovan Maury a plutôt envie que ce révélateur envoie des signaux positifs. Parce qu’il tient à ponctuer sur une bonne note celle qui sera sa dernière campagne. "Cette fois, c’est décidé, dit-il. Je ne changerai plus d’avis. J’avais déjà hésité la saison passée, puis le président Delmelle m’a incité à poursuivre. Mais j’ai 42 ans et je constate que mon corps commence à le ressentir, avec des petits bobos ici et là. Après les matches, c’est plus difficile. En fait, moins je m’entraîne et plus je suis cassé. Ce n’est pas illogique, je suis forcément moins solide, malgré une hygiène de vire irréprochable (rires). J’ai disputé ma première saison chez les pros en 1999. Toutes ces années, ça marque. Et dans quelques mois, il sera donc temps de tourner la page."