Lierneux et Compogne talonnent toujours Vaux

Sart B 0 – Sibret 4

Quatrième victoire cette saison pour Sibret, qui vient d’inscrire 10 buts en l’espace de deux rencontres. Les buteurs se nomment Gusbin (2), Monfort et Ch. Mahy. Malheureusement, A. Mahy, triple buteur il y a une semaine face à Cobreville, est blessé pour une longue période.

Bovigny 5 – Halthier B 2

Bovigny reste en embuscade dans le top 5 en venant assez facilement à bout de Halthier B. Les artificiers Clause et Brica ont planté chacun deux nouvelles roses, le substitut Maraga se chargeant du cinquième but. Acevedo et Lejeune ont sauvé l’honneur des Bleu et Rouge.

Witry 1 – Sainte-Ode B 0

"Un non-match de notre part." C’est ainsi que Dimitri Gatez, le T1 de Witry, a résumé la partie de ses ouailles dans ce match de bas de classement. Witry a été nettement moins bon qu’une semaine auparavant face au leader Vaux-sur-Sûre. Rosière a marqué l’unique but de la partie à la 21e minute. Tous les avis sont unanimes, Sainte-Ode B méritait le nul. Les visiteurs ont d’ailleurs égalisé à la dernière seconde du match, mais le but a été justement annulé pour une faute sur le gardien.

Bourcy 1 – Compogne 2

Compogne s’impose dans un derby disputé, d’un bon niveau. Le score est toujours nul et vierge au repos, mais dès la reprise, Debout ouvre la marque d’un tir dévié (0-1). Peu avant l’heure de jeu, Paso égalise d’une tête dans le plafond (1-1) Le gardien de Compogne, Aurélien Dominique, se montre ensuite décisif en sortant un et même deux solides arrêts. C’est à nouveau Debout, d’une nouvelle frappe déviée, qui donne la victoire à Compogne dans les arrêts de jeu (1-2).

Givry B 4 – Vaux-Noville B 3

"Nous aurions dû tuer le match plus tôt", pointait Quentin Hatert à l’issue de la rencontre. Givry mène 2-0 après dix minutes avec des roses de Leduc et de Wemers. Vaux-Noville réduit le score sur coup franc et égalise par Dorian Deville. Avant le repos, Wemers sert une offrande à Body (3-2). Après le café, Givry galvaude plusieurs possibilités avant que Leduc ne porte le score à 4-2. Egon Weiler fera encore peur aux Canaris en fin de rencontre sur un centre-tir qui finit en pleine lucarne, mais Givry conserve les trois points.

Tavigny 0 – Vaux-sur-Sûre 6

Le leader s’impose au petit trot ce dimanche face à un adversaire déforcé. "Le job a été fait et a été facilité par un premier but rapide", pointait Stéphane Gillard, le cornac des Étoilés après la rencontre. Théo Gillard (2), Gauthier Toussaint (2), Tom Jacquet et Nicolas Oger ont secoué les ficelles d’Antonin Toussaint, le portier de Tavigny.

Cobreville 1 – Lierneux 5

Lierneux reste à deux points de Vaux-sur-Sûre grâce à cette nouvelle victoire. Le marquoir affiche 0-3 au repos avec deux réalisations de Mahmoud Barry et une de Sébastien Remy. En deuxième mi-temps, Barry plante son troisième but personnel avant que Keyeux ne fasse 0-5. Dans les derniers instants, Goose sauve l’honneur pour Cobreville.