Les Petits Poucets créent la surprise

RC Arlon 9 – Wanze 3 « Énorme prestation de toute l’équipe, jubile l’Arlonais Kevin Duroy. Le collectif a pris la mesure d’une équipe venue avec dix joueurs. On leur a laissé la possession et en contre, on a été d’une efficacité déconcertante. Derrière, on s’est battu sur chaque ballon et dans les moments chauds, on a pu compter sur un Tiberghien en état de grâce. » Si les pensionnaires de D3 ont égalisé après le but d’ouverture de Marotte, ils ont dû constater la précision de ce même Marotte et de Decroyer (3-1). Après la pause, Marotte va remettre le couvert et les visiteurs n’auront jamais l’opportunité de revenir. Au prochain tour, le Racing (P1) accueillera les Carolos de MSM Futsal (D3).