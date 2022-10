Leader détrôné et égalisation contestée

Le jeu devient ensuite plus haché et le spectacle peine à être au rendez-vous. Oppagne n’arrive pas à développer son football et les phases de jeu construites correctement se comptent sur les doigts de la main. La première réelle occasion des Gaulois survient à la 25’, lorsque le portier Beaufays relâche un ballon sur un coup franc ; récupéré, le cuir terminera dans le petit filet.

On assiste ensuite à une bataille rude dans l’entrejeu. Leva hérite de deux belles occasions. Son coup franc à la demi-heure est dévié par le portier d’Oppagne et sa lourde frappe peu avant la mi-temps termine de peu au-dessus de la barre. Oppagne rentre au vestiaire sans s’être créé d’occasion ou presque. Il est vrai que Jo. Jadot était particulièrement bien muselé et M. Bonjean peu à son affaire.

Leva blessé

Au retour des vestiaires, les hommes de Lamy remontent avec un peu plus de hargne et d’envie. Après une minute de jeu, Fiacre oblige Beaufays à l’arrêt sur une frappe puissante. Dix minutes plus tard, c’est l’égalisation. Un but fortement contesté par le clan d’Assenois puisque Schmit était au sol lors de la construction du but. Peu après, Leva récupère un ballon mal négocié par la défense adverse mais n’en fait pas bon usage.

La dernière demi-heure verra une domination d’Oppagne dans la maîtrise du ballon, sans pour autant se créer une occasion franche. Assenois ne mettra également plus le nez à la fenêtre. Notons la blessure de Leva (entorse) à quinze minutes de la fin, sèchement taclé par Vassart au point de corner.

Avec ce nul, Oppagne cède sa première place au classement général, au profit de surprenants Sartois. Premier partage pour Assenois qui a donc su relever la tête après son couac de la semaine dernière.

ASSENOIS: Beaufays 6 ; Schmit 6, Jacob 6, Thiry 6, J. Poncelet 6 ; Severin 6, Manand 6, G. Poncelet 6, Poncin 6, Leva 7 (75’, Larue); Gengoux 5 (83’, Toussaint).

OPPAGNE: Asly 6 ; Polis 6, Camara 5 (46’, Dandoy 6), R. Bonjean 6, Cornélis 6 ; Borrey 6, Jé. Jadot 7, Fiacre 5 (56’, Guillaume 6), Raskin 5 (56’, Vassart 6); Jo. Jadot 6, M. Bonjean 4 (78’, Lopange).

Arbitre: G. Moreau.

Assistance: 100.

Cartes jaunes: Jo. Jadot, Vassart, Poncin, Manand, Larue.

Note du match: 5.

Buts: Gengoux (14’, 1-0), Borrey (62’, 1-1).

14’, sur un centre de Manand, Gengoux récupère le ballon et arme une frappe imparable (1-0).

62’, le centre de Jo. Jadot trouve la tête de Borrey (1-1).