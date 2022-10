Les deux équipes entament le match avec beaucoup d’ambitions offensives, mais sans se créer de véritables occasions. Le déclic va se faire à la demi-heure via un but de l’opportuniste N’Diaye.

Une rose qui va booster les banlieusards arlonais, cités comme grands favoris de la P1, mais lanterniers jusqu’à ce jour. En ce 1er octobre, ils ont enfin décroché leur premier succès et avec la manière. Le vrai départ pour les Mauves ? Éric Picart ne s’enflammait pas pour autant: "C’est une victoire, d’accord, mais je trouve que l’on ne fait pas assez circuler le ballon. Il faut être plus sereins et sortir intelligemment. Mais c’était important de l’emporter pour la confiance."

Et, en effet, le but du capitaine Kévin Huberty dès la reprise va libérer les joueurs locaux, qui vont dérouler au point de remporter largement ce match qui aurait pu prendre d’autres dimensions si le gardien visiteur Nicolas Labranche n’avait pas effectué quelques arrêts de haut vol. En effet, Freylange s’est créé une multitude d’occasions en seconde période, les visiteurs ne pouvant réagir. Du côté bastognard, c’était un peu à la soupe à la grimace même si Pol Leemans, le coach des Ardennais, relativisait quelque peu après ce deuxième revers: "On a beaucoup de jeunes dans notre équipe, on a aussi en plus beaucoup d’absents. Donc face à cette équipe expérimentée de Freylange, on savait que ce serait difficile."

FREYLANGE: Jacquet 6, Gengler 6, Déom 6, Verger 7, Huberty 7, Léoni 7, Paquet 6 (82’, Dechamps), Zervakis 6 (69’, Hentcho), Vitali 6, Warlomont 7, N’Diaye 7.

BASTOGNE: Labranche 8, Muller 6, Chisogne 6, Belche 5, Gruslin 5, Barry 5 (48’, Léonard 6), Lepinois 6 (75’, Tchinde), Hougardy 6, Thorn 6 (80’, Gouard), Camara 5, Guillaume 6.

Arbitre: S.Deckers. Assistance: 50.

Cartes jaunes: Gengler, Déom, Paquet.

Carte rouge: Gruslin (72’, 2 CJ).

Buts: N’Diaye (30’, 1-0), Huberty (51’, 2-0), Leoni (78’, 3-0), N’Diaye (87’, 4-0).

Note du match: 6.

30’, N’Diaye s’impose sur un long centre (1-0).

51’, Huberty, isolé sur la droite, place dans le coin (2-0).

78’, Léoni place parfaitement son coup franc (3-0).

87’, N’Diaye, en opportuniste, inscrit son deuxième but (4-0).