Le calendrier de Virton jusqu’à la trêve

La Pro League a publié les horaires des matches de novembre et décembre. En Challenger Pro League, en novembre, Virton jouera le samedi 5 (16 h) contre Deinze, le samedi 12 (20 h) au Beerschot, le vendredi 18 (20 h) face aux U23 du Standard et le dimanche 27 (20 h) au Lierse. En décembre, les Gaumais recevront Lomme le samedi 3 (16 h), iront au RWDM le dimanche (13 h 30) et accueilleront Beveren le samedi 17 (18 h). On notera que certains horaires sont adaptés et un peu inhabituels en raison du programme de la Coupe du monde. C’est ainsi que les Virtonais joueront notamment un dimanche à 13 h 30 et un samedi à 18 h.