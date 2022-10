La première pour Manhay, Sibret battu par dix Malinoises

EFA Manhay 4 – Auderghem 3

"C’était un match important, explique la capitaine manhaydoise Angélique Iacovano. Il fallait gagner pour la confiance, le moral et surtout pour se sortir de la zone rouge. Ce n’était sans doute pas notre meilleur match, mais on retiendra les trois points. On doit à présent garder cet esprit conquérant. C’est comme cela qu’on va avancer et progresser." En début de partie, Rasquin transforme un penalty (1-0). Les Vertes restent cependant au contact, égalisent une première fois et répliquent encore après un coup franc victorieux de Rasquin (2-2). Après la pause, Dubois fait mouche, mais Auderghem est encore à la réplique en contre-attaque (3-3). En fin de partie, C. Méan arrache la victoire (4-3).

SIBRET: Maissin, Bodet, Strepenne (41’, Dequae), M. Bihain (71’, Laurent), Pigeon (50’, Moinet), Delperdange, Monfort, Grégoire (75’, Dewalque), Mathieu, Dziechciarek, L. Bihain.

MANHAY: Detail, Rasquin, Paul, Halgenstijn, C. Iacovano, Evrard, Lecrenier (46’, T. Méan), C. Méan, Dubois, A. Iacovano, Borsu.