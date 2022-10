Des regrets et des signes d’espoir

Le discours tenu à la mi-temps a porté ses fruits, avec des Luxembourgeois plus entreprenants, mais pas suffisamment précis dans le dernier geste. Ils ont surtout laissé passer leur chance à deux minutes du terme, lorsqu’un ballon repris de la tête par Roset a heurté le poteau et longé la ligne. "C’est frustrant de jouer un match consistant et de revenir à la maison les mains vides. Il ne nous manque pas grand-chose, peut-être un brin de chance, pour aller chercher des points."

En attendant, Libramont reste scotché à la dernière place, avec deux petits points à son actif. Pour autant, des signes d’amélioration sont visibles et porteurs d’espoir. "Avec de l’envie et un peu plus de qualité, nous parviendrons à engranger des résultats favorables. Nous n’avons joué que six matches, il ne faut surtout pas abandonner. Je retiens aussi que nous n’avons pas subi et que nous n’avons pas connu d’absences comme lors des semaines précédentes", conclut Samuel Bodet.

SPRIMONT: Peharpre, Gashi, Fall, Duchnik, Camara, Jeunehomme, Gerstmans, Di Bernardo (56’, Cugnon), Cokgezen (90’, Bah), Sangare, Moukoko (79’, Hernandez Isasi).

LIBRAMONT: Delme, Bunout (90’, Bourgeois), Thomas, Robinet, Grandjean, Giboux (46’, Baudot), Nelisse (74’, Gregoire), Lefort, Mosquera (77’, Roset), Richard, Mezouari.

Arbitre: M. Ledda.

Cartes jaunes: Richard, Jeunehomme, Gerstmans, Duchnik, Cokgezen.

But: Sangare (34’, pen. 1-0).