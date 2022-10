Arnaud De Lie nommé pour le titre de Flandrien de l’année

Certes, ses chances de remporter le trophée sont minces voire inexistantes face au récent champion du monde ou à celui qui fut le principal animateur du dernier Tour de France, mais sa présence dans cette liste suffit à situer l’excellence de sa première saison chez les pros.

Campenaerts impressionné

"Il est sans aucun doute la plus grosse révélation de l’année, écrit Het Nieuwsblad au sujet du coureur ardennais. La manière avec laquelle il a sauté sur son vélo après une chute dans le dernier kilomètre de la Famenne Ardenne Classic dimanche et sprinté pour décrocher la 15e place, son coéquipier Victor Campenaerts l’a décrite comme la chose la plus impressionnante qu’il ait jamais vue. En dehors de cela, le taureau, ainsi qu’on surnomme le fils d’agriculteur luxembourgeois, s’est déjà imposé neuf fois cette année parmi les pros, même s’il n’aura que 21 ans en mars. Et il a déjà pris la mesure de sprinters tels que Cavendish, Merlier, Bennett et Nizzolo. De Lie a également prouvé qu’il pouvait gérer certaines montées en remportant, entre autres, la Volta Limburg Classic. Sur les 51 jours où il a épinglé un dossard cette année, il a terminé 28 fois dans le top 10. Il a donc pris une place d’honneur dans plus de la moitié de ses courses. Chez Lotto-Soudal, on se frotte déjà les mains pour ce qu’il peut encore réussir à l’avenir."

Le nom du lauréat de ce trophée du Flandrien 2022 sera dévoilé le mardi 18 octobre.