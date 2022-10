Volley | Athus sur le fil, Bouillon battu

Si Athus a décroché sa deuxième victoire de la saison, les Métallos auraient pu prendre les trois points. Car dans le troisième set, perdu 25-27, ils ont hérité d’une balle de set. "Mais nous n’avons pas su la concrétiser et sur sa deuxième balle de set, Herstal a été plus efficace, commente Thomas Cassart. Nous avons un peu manqué de calme à certains moments. Mais le bilan global est positif. Plus que nos deux victoires en trois matches, je retiens surtout la manière dont nous évoluons. Place désormais au derby à Bouillon."

De son côté, Bouillon a pris l’eau. En déplacement à Stokkem, les hommes de Vincent Libertiaux n’ont jamais su atteindre la barre des vingt points et n’ont passé qu’une heure sur le terrain avant de rejoindre les vestiaires avec un cinglant 3-0 dans les gencives. "Juste avant, j’avais eu le match le plus long depuis que je suis au coaching. Et puis, le soir, j’ai eu le match le plus rapide depuis que je joue, souffle Adrien Gérard. C’était un jour sans, rien n’allait."

Le derby pour le Stabulois

En Promotion, chez les Dames, on notera que le derby du Sud a tourné à l’avantage du Stabulois (3-0). Notons aussi le premier point décroché par La Vierre, dans le derby face à Athena.